Život na brodu s hantavirusom: Putnici nose maske, šeću sami palubom

Nakon što je troje ljudi preminulo, a još četvero je zaraženo hantavirusom, na brodu MV Hondius uvedene su stroge mjere. Putnici jedva da smiju napuštati kabinu, a međusobni kontakti su svedeni na minimum

Krstarenje do najudaljenijih otoka na svijetu te promatranje kitova, dupina i pingvina pretvorilo se za otprilike 150 putnika ekspedicijskog broda MV Hondius iz avanture u katastrofu. Na brodu je izbila zaraza hantavirusom, koji se aktivira u kontaktu s izlučevinama zaraženih glodavaca. Iako je riječ o zarazi koja se širi prvenstveno među glodavcima, u rijetkim se slučajevima može prenositi s čovjeka na čovjeka. Simptomi uključuju umor i groznicu, a mogu dovesti do zatajenja organa, pa čak i smrti. To se na MV Hondiusu i dogodilo. Naime, preminule su tri osobe, a još četiri su u teškom stanju. Jedna se već liječi u Južnoafričkoj Republici, dok bi ostale trebale biti evakuirane u Nizozemsku. Brod s preostalim putnicima će uploviti u luku na Kanarskim otocima, nakon što je Španjolska izdala dozvolu.

Prebliski kontakti Brod se trenutno nalazi nedaleko od luke Praia na Zelenortskim Otocima. Unatoč tome, putnici ne smiju sići s broda. Dapače, uglavnom su izolirani u svojim kabinama, jer nije sasvim sigurno ima li još zaraženih i može li se virus dalje širiti. Moraju se pridržavati i strogih higijenskih mjera. "Ono što vidite je država Zelenortski Otoci, ali nije nam dopušteno iskrcati se. Većina ljudi na brodu vrlo mirno prihvaća situaciju. Ovaj virus nije nov u svijetu. Da je trebao postati epidemija, to bi se već odavno dogodilo", govori arapski vloger specijaliziran za putovanja Kasem Hato.

Vršiteljica dužnosti direktorice za upravljanje epidemijama i pandemijama pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), Maria Van Kerkhove tvrdi da se prijenos virusa s čovjeka na čovjeka može dogoditi samo kod bliskih kontakata. Dvoje od troje preminulih bili su bračni par, a među zaraženima je osoba povezana s trećim preminulim te jedan liječnik. "Svima nam je jako žao onih koji su preminuli jer smo s njima dijelili prekrasno putovanje te njihovim obiteljima izražavamo sućut", rekao je Hato za CNN.