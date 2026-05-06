Život na brodu s hantavirusom: Putnici nose maske, šeću sami palubom

M.Da.

06.05.2026 u 09:46

Kruzer MV Hondius na kojem je izbila zaraza hantavirusom Izvor: Profimedia / Autor: AFP
Nakon što je troje ljudi preminulo, a još četvero je zaraženo hantavirusom, na brodu MV Hondius uvedene su stroge mjere. Putnici jedva da smiju napuštati kabinu, a međusobni kontakti su svedeni na minimum

Krstarenje do najudaljenijih otoka na svijetu te promatranje kitova, dupina i pingvina pretvorilo se za otprilike 150 putnika ekspedicijskog broda MV Hondius iz avanture u katastrofu.

Na brodu je izbila zaraza hantavirusom, koji se aktivira u kontaktu s izlučevinama zaraženih glodavaca. Iako je riječ o zarazi koja se širi prvenstveno među glodavcima, u rijetkim se slučajevima može prenositi s čovjeka na čovjeka.

Simptomi uključuju umor i groznicu, a mogu dovesti do zatajenja organa, pa čak i smrti. To se na MV Hondiusu i dogodilo. Naime, preminule su tri osobe, a još četiri su u teškom stanju. Jedna se već liječi u Južnoafričkoj Republici, dok bi ostale trebale biti evakuirane u Nizozemsku. Brod s preostalim putnicima će uploviti u luku na Kanarskim otocima, nakon što je Španjolska izdala dozvolu.

Prebliski kontakti

Brod se trenutno nalazi nedaleko od luke Praia na Zelenortskim Otocima. Unatoč tome, putnici ne smiju sići s broda. Dapače, uglavnom su izolirani u svojim kabinama, jer nije sasvim sigurno ima li još zaraženih i može li se virus dalje širiti. Moraju se pridržavati i strogih higijenskih mjera.

"Ono što vidite je država Zelenortski Otoci, ali nije nam dopušteno iskrcati se. Većina ljudi na brodu vrlo mirno prihvaća situaciju. Ovaj virus nije nov u svijetu. Da je trebao postati epidemija, to bi se već odavno dogodilo", govori arapski vloger specijaliziran za putovanja Kasem Hato.

Vršiteljica dužnosti direktorice za upravljanje epidemijama i pandemijama pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), Maria Van Kerkhove tvrdi da se prijenos virusa s čovjeka na čovjeka može dogoditi samo kod bliskih kontakata. Dvoje od troje preminulih bili su bračni par, a među zaraženima je osoba povezana s trećim preminulim te jedan liječnik.

"Svima nam je jako žao onih koji su preminuli jer smo s njima dijelili prekrasno putovanje te njihovim obiteljima izražavamo sućut", rekao je Hato za CNN.

MV Hondius, brod na kojem je izbila zaraza hantavirusom
MV Hondius, brod na kojem je izbila zaraza hantavirusom Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia

Epidemiološke mjere

Putnik s broda, Jake Rosmarin, tvrdi da su "svi ostali dobro i raspoloženi". Istaknuo je da se posada trudi putnike održati informiranima i omogućiti im boravak što ugodniji. To naglašava i fotografkinja divljih životinja Alejandra Rendon.

Turistički operater Oceanwide Expeditions i WHO također tvrde da se posada brine o putnicima i dezinficira brod. Hato je dodao da kapetan broda i uprava redovito obavještavaju putnike o novim informacijama.

"Pokušavamo slijediti preporuke koje smo dobili, poput smanjivanja izravnog kontakta s drugim putnicima i što češće dezinfekcije ruku. Naši dani prolaze gotovo normalno. Pokušavamo ostati zaokupljeni čitanjem, gledanjem filmova, ispijanjem toplih napitaka i slično", rekao je Hato.

Na brod su dopremljene i dodatne medicinske zalihe, poput maski. Putnici dobivaju obroke izravno u kabine. Iako se smiju prošetati po palubi kako bi udahnuli zraka, ne smiju se zadržavati ni okupljati u zajedničkim prostorijama.

