Uhićena 21 osoba zbog muljanja s EU potporama: EPPO otkrio detalje velike akcije

EPPO ih sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti te primanje mita.

Među uhićenima su, prema navodima EPPO-a, bivša stručna savjetnica jedne podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te voditelj iste podružnice.

Uhićenja su provedena nakon 30 pretraga, u kojima je sudjelovalo oko 150 policajaca . Akcija je provedena u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom i financijskim istražiteljima Porezne uprave.

Prema dosad objavljenim informacijama, bivša djelatnica Agencije od 2020. godine navodno je povezala još dvije osobe u zločinačko udruženje. Cilj je, sumnja EPPO, bio omogućiti poljoprivrednicima dobivanje nepripadnih europskih potpora uz novčanu naknadu.

Sumnja se na lažiranje zemljišta i dokumenata

Istražitelji sumnjaju da su osumnjičeni umjetno povećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registrima te krivotvorili dokumentaciju kojom se dokazivalo bavljenje poljoprivredom.

Među spornim dokumentima navode se lažni računi za prodaju stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize tla, koje su bile priložene zahtjevima za europska sredstva.

Na taj su način, prema sumnjama EPPO-a, pojedini poljoprivrednici pokušavali doći do potpora na koje nisu imali pravo.

Pokušali nezakonito dobiti 670.000 eura

Prema dosad prikupljenim dokazima, osumnjičeni su pokušali nezakonito dobiti oko 670.000 eura europskih potpora. Od tog iznosa isplaćeno je oko 357.000 eura.

EPPO navodi i da su članovi zločinačkog udruženja za svoje usluge primili najmanje 36.000 eura mita.

Uz to, sumnja se da je voditelj podružnice Agencije s najmanje četiri poljoprivrednika dogovorio pomoć pri pripremi i predaji zahtjeva za potpore, i to u zamjenu za nezakonitu financijsku korist.

Sumnja na više kaznenih djela

Istražitelji sumnjaju na zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijsku prijevaru te krivotvorenje isprava u sklopu zločinačkog udruženja.

EPPO je pritom podsjetio da se sve osumnjičene osobe smatraju nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred hrvatskim sudom.