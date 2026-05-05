Oporbene hrvatske stranke protiv Čovića: Predstavili svog kandidata za predsjednika BiH

Zdenko Lučić kandidat je hrvatskih oporbenih stranaka za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH, potvrdili su stranački čelnici, nakon što je HDZ BiH ranije objavio kandidaturu Darijane Filipović a Demokratska fronta Željka Komšića kandidirao Slavena Kovačevića.
Lučića su podržali HDZ 1990., Hrvatski nacionalni pomak, Hrvatska republikanska stranka, Hrvatski demokratski savez i Hrvatska seljačka stranka.
U prvom obraćanju javnosti Lučić je rekao da mu je prioritet borba za bolji položaj Hrvata.
„Hrvati su suveren narod. Znali smo se izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima, s ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati i u budućnosti“, rekao je Lučić novinarima u Mostaru.
Čelnik HDZ 1990. Ilija Cvitanović rekao je da Hrvati u BiH trebaju zaokret u odnosu na dosadašnje politike predstavljanja.
„Ja vjerujem u ovaj proces i siguran sam da je ovo put koji Hrvati u BiH traže i trebaju“, dodao je.
Da se ne ponovi Komšić
Predsjednik HNP-a i premijer Hercegbosanske županije Ivan Vukadin ocijenio je ključnim da se Hrvatima više nikada ne ponovi fenomen Željka Komšića.
„Ono što nam je Dayton oduzeo sigurni smo da u nekoj budućoj kompoziciji kroz političko djelovanje možemo ostvariti i da se nikad više ne ponovi Željko Komšić“, istaknuo je Vukadin.
Zdenko Lučić se kao student prava početkom 1990-ih uključuje u osnivanje HDZ-a BiH i obranu od agresije. Tijekom Domovinskog rata obavljao je razne zapovjedne dužnosti, sudjeluje u operacijama na jugu Hrvatske te ustrojavanju Hrvatskog vijeća obrane. Nakon rata radi u sigurnosno-obavještajnom sustavu Hrvatske.
Bio je predsjednik mladeži HDZ-a BiH i biran u parlament Federacije BiH. Nakon raskola u HDZ-u sudjeluje u osnivanju nove političke stranke pod vodstvom Miroslava Tuđmana. Politički djeluje i na lokalnoj razini u Hrvatskoj kao vijećnik u Makarskoj.
Politika, sigurnosni sektor, akademska i poslovna karijera
Uz angažman u politici i sigurnosnom sektoru, Lučić je razvijao akademsku i poslovnu karijeru.
Lučić je treći kandidat za hrvatskoga člana kolektivnog predsjedništva BiH. Prije toga Demokratska fronta Željka Komšića nominirala je Slavena Kovačevića koji je prošle godine izgubio sudski spor pred Europskim sudom za ljudska prava zbog navodne izborne diskriminacije.
HDZ BiH je sa skupinom stranaka iz Hrvatskog narodnog sabora nominirao Darijanu Filipović.
U četiti navrata uglavnom glasovima bošnjačkih birača za hrvatskoga člana predsjedništva biran je Željko Komšić zbog čega ga hrvatske stranke iz BiH ne smatraju legitimnim predstavnikom Hrvata i ustraju na izbornoj reformi.