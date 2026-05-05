Oporbene hrvatske stranke protiv Čovića: Predstavili svog kandidata za predsjednika BiH

Lučića su podržali HDZ 1990., Hrvatski nacionalni pomak, Hrvatska republikanska stranka, Hrvatski demokratski savez i Hrvatska seljačka stranka.

U prvom obraćanju javnosti Lučić je rekao da mu je prioritet borba za bolji položaj Hrvata.

„Hrvati su suveren narod. Znali smo se izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima, s ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati i u budućnosti“, rekao je Lučić novinarima u Mostaru.

Čelnik HDZ 1990. Ilija Cvitanović rekao je da Hrvati u BiH trebaju zaokret u odnosu na dosadašnje politike predstavljanja.

„Ja vjerujem u ovaj proces i siguran sam da je ovo put koji Hrvati u BiH traže i trebaju“, dodao je.