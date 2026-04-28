Čović: 'BiH je neučinkovita država s puno problema, ali...'

'Neka ovaj sporazum bude okidač u procesu traženja boljih rješenja za funkcionalnije društvo u Bosni i Hercegovini', rekao je Čović u Dubrovniku, prenijela je Radio-televizija HercegBosne iz Mostara.

Hrvatska i BiH su na samitu Inicijative Triju mora potpisali sporazum o plinskome povezivanju kroz tzv. Južnu interkonekciju.

Čelnika HDZ-a BiH su novinari pitali za komentar o zaključcima konferencije Tradfesta održane u Zagrebu proteklog vikenda, na kojoj se zagovarala uspostava hrvatskog entiteta uz obrazloženje da je hrvatski narod neravnopravan u BiH.

Ne dajući izravan odgovor Čović je rekao: 'Bosna i Hercegovina mora priznati da imamo jako puno problema u nefunkcionalnosti i neučinkovitosti'.