napušteni pregovori

Propao pokušaj danske premijerke da formira vladajuću koaliciju

V. B./Hina

08.05.2026 u 18:10

tportal
Izvor: EPA / Autor: Ida Marie Odgaard
Bionic
Reading

Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da formira novu vladajuću koaliciju propao je u petak pošto je ključan partner napustio pregovore, što ugrožava njeznu želju za trećim uzastopnim mandatom nakon izbora u ožujku

Pregovori o koaliciji lijevog centra su proteklih tjedana zastali, što je usporilo proces donošenja odluka usred napora da se riješi kriza u odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa glede Grenlanda.

Kralj na potezu

Danski kralj Frederik sada mora dati mandat za sastavljanje vlade nekome od jedanaest drugih stranačkih čelnika. Također, tu bi mogućnost sada ili kasnije ponovo mogao dati Frederiksen.

vezane vijesti

Vođa Umjerenih Lars Lokke Rasmussen je u petak okončao pregovore s Frederiksen i predložio da nove pregovore sada vodi čelnik Liberalne stranke Troels Lund Poulsen koji bi mogao pokušati formirati vladu desnog centra.

Socijaldemokrati, koje predvodi Frederiksen i koji su na vlasti od 2019., osvojili su 38 mandata u parlamentu od 179 zastupničkih mjesta, što je njihov najgori izborni rezultat od 1903. Na prethodnim parlamentarnim izborima 2022. osvojili su 50 mandata.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kash patel

kash patel

Šef FBI-ja u totalnoj paranoji: Pokrenuo lov na 'krtice', zaposlenici završili na poligrafu
obračun u stranci

obračun u stranci

Sokol odgovorio Plenkoviću: 'I ja sam bio poprilično suzdržan'
arakči:

arakči:

'Kad god se otvori mogućnost diplomatskog rješenja, SAD krene u nepromišljenu vojnu avanturu'

najpopularnije

Još vijesti