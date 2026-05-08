Zovko optužuje ljevicu za otezanje ratifikacije sporazuma sa SAD-om

Stalna izvjestiteljica Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP-a) za trgovinu između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država Željana Zovko zauzima se za što bržu ratifikaciju sporazuma između dviju strana postignutog u srpnju prošle godine te optužuju stranke lijevo od centra za otezanje što doprinosi neizvjesnosti za europska poduzeća

“Ovo nije pitanje pojedinaca ni političkih kampanja, već zaštite naših gospodarskih interesa i očuvanja snažnog transatlantskog partnerstva. Zato očekujem odgovornost i političku hrabrost svih pregovarača kako bismo što prije zaključili sporazum u interesu europskih građana i gospodarstva", poručila je u petak Zovko. Fiksne carine U srijedu navečer pregovarači Vijeća i Europskog parlamenta nisu uspjeli postići kompromis o zakonodavnom prijedlogu za provedbu sporazuma EU-a i SAD-a postignutog prošlog ljeta u Turnberryiju, u Škotskoj, kojim bi se ukinule carine na američku industrijsku i poljoprivrednu robu u zamjenu za fiksnu američku carinu od 15 posto na većinu izvoza EU-a.

Nedavno je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će podići carine na 25 posto uz opravdanje da EU oteže s provedbom dogovorenoga. “Nedavni događaji potvrđuju da smo bili u pravu što smo se oduprli američkim prijetnjama. Europsko zakonodavstvo ne smije biti diktirano prijetećim objavama na društvenim mrežama iz SAD-a“, rekao je u izjavi u petak glavni pregovarač za trgovinu sa SAD-om, njemački socijaldemokrat Bernd Lange. Trump je u četvrtak nakon telefonskog razgovora s predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen rekao da je daje rok EU-u do 4. srpnja da ratificira trgovinski sporazum. "Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu. "Dano je obećanje da će EU ispuniti ‌svoj dio sporazuma i smanjiti svoje ⁠carine na nulu! Složio sam se da dam rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na puno više razine", dodao je.