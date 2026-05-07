Iran osnovao novu agenciju za Hormuški tjesnac: Oporezivat će brodove koji žele proći

Iranski napori da formalizira kontrolu nad tjesnacem izazvali su nove zabrinutosti oko sigurnosti međunarodne plovidbe. Stotine komercijalnih brodova usidreno je u Perzijskom zaljevu bez mogućnosti da dosegnu otvoreno more . Ipak, nada da bi dvomjesečni sukob uskoro mogao biti okončan potaknula je međunarodna tržišta.

Iran je osnovao posebnu vladinu agenciju za provjeru i oporezivanje plovila koja žele proći kroz Hormuški tjesnac , navodi Associated Press pozivajući se na informacije tvrtke za podatke o brodarstvu.

Diplomatski napori

Iz službenog Teherana proteklih dana stižu izjave kako pregledavaju najnovije američke prijedloge za okončanje rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je da pregledavaju poruke iz Pakistana, koji posreduje u mirovnim pregovorima, ali da "još nisu došli do zaključka, a američkoj strani nije dan nikakav odgovor".

U međuvremenu, američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je o mirovnim naporima na Bliskom istoku u Vatikanu s papom Lavom XIV., čije je protivljenje iranskom ratu dovelo do otvorenog sukoba s predsjednikom Donaldom Trumpom.

Trumpova administracija poslala je pomiješane poruke o svojoj strategiji za okončanje rata. Krhko primirje i prethodne deklaracije o završetku vojnih operacija ustupile su mjesto novim prijetnjama bombardiranjem ako Teheran ne prihvati sporazum koji omogućuje nastavak obustavljenih isporuka nafte i prirodnog plina.