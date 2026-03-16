Iranski vrhovni vođa za dlaku je izbjegao smrt: Modžtabu Hameneija spasio je odlazak u vrt

Novoimenovani iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei navodno je za dlaku izbjegao smrt u izraelskom zračnom napadu 28. veljače, nakon što je nekoliko trenutaka prije udara izašao iz svoje rezidencije, prenosi The Telegraph pozivajući se na procurjelu audiosnimku

Snimka navodno sadrži izjavu Mazahera Hosseinija, šefa protokola u uredu pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija, izrečenu 12. ožujka na sastanku s visokim klericima i zapovjednicima Iranske revolucionarne garde u Teheranu. Prema tim navodima, Modžtaba Hamenei izašao je u vrt kompleksa neposredno prije nego što je u 9:32 po lokalnom vremenu projektil pogodio zgradu. U napadu su poginuli Ali Hamenei i više visokih dužnosnika iranskog vodstva. ‘Božja je volja bila da Modžtaba mora izaći u dvorište nešto obaviti i potom se vratiti’, navodno kaže Hosseini na snimci koju je preslušao The Telegraph. ‘Bio je vani i vraćao se prema stepenicama kada je projektil pogodio zgradu.’ Prema istom izvoru, Modžtaba Hamenei u napadu je zadobio samo ‘lakšu ozljedu noge’. Hosseini u snimci također tvrdi da su u napadu poginuli Hameneijeva supruga, sin i šogor. Mostafa Hamenei, drugi sin Alija Hameneija, navodno je u trenutku udara bio u blizini, ali je s vlastitom suprugom prošao bez ozljeda.

Cilj je bio cijela obitelj Hamenei Modžtaba Hamenei živio je u istom kompleksu u Teheranu kao i njegov otac, pokojni vrhovni vođa Ali Hamenei. U tom kompleksu nalazila se i dvorana za vjerske obrede te kuće ostalih članova obitelji. Prema navodima Mazahera Hosseinija, šefa protokola u uredu Alija Khameneija, izraelski napadi 28. veljače bili su usmjereni na više lokacija unutar kompleksa kako bi se pogodila cijela obitelj Hamenei. ‘Ti su vragovi razmatrali nekoliko lokacija za napad unutar kompleksa – jedna od njih bila je rezidencija vrhovnog vođe. Tu su lokaciju pogodili s tri projektila’, rekao je Hosseini, prema procurjeloj snimci koju prenosi The Telegraph.

Prema istim navodima, pogođena je i rezidencija Modžtabe Hameneija na gornjem katu, stan ispod u kojem je živio njegov šogor Misbah al-Huda Bagheri Kani te kuća njegova brata Mostafe i njegove supruge. Nijedno od djece Alija Hameneija nakon napada nije se pojavilo u javnosti niti je javno izrazilo potporu Modžtabi nakon što je izabran za novog vrhovnog vođu. Sam Modžtaba Hamenei nije viđen u javnosti od početka rata niti u 18 dana od izbora na tu dužnost. Jedina poruka koju je uputio javnosti bila je pisana izjava pročitana na državnoj televiziji. To je potaknulo nagađanja o njegovu zdravstvenom stanju. Jedan iranski dužnosnik rekao je za The Telegraph da ni vojni zapovjednici nemaju jasne informacije o stanju novog vrhovnog vođe.

Ali Hamenei Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia