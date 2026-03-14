'AI ajatolah': Gdje se zapravo krije iranski veliki vođa i zašto režim lažira njegove snimke

U četvrtak je na iranskoj državnoj televiziji pročitana duga izjava koja se pripisuje Modžtabi Hameneiju. Dan nakon toga, bio je dan Al Kudsa, kad se iranski vrhovni vođa obično pojavljuje u javnosti. No šest dana nakon što je imenovan vrhovnim vođom, iranski narod ga još uvijek nije vidio niti čuo njegov glas, piše CNN.

Izvor te televizije kaže kako je prvog dana američke i izraelske kampanje bombardiranja prije gotovo dva tjedna, u istom valu napada u kojem su ubijeni njegov otac i iranski visoki vojni zapovjednici, zadobio prijelom stopala, modricu lijevog oka i manje posjekotine na licu.

Sin iranskog predsjednika Masuda Pezeškiana, vladin savjetnik, kasnije je napisao da je Modžtaba ozlijeđen, ali na sigurnom mjestu i da se dobro oporavlja na temelju izvješća upućenih. Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da je "vjerojatno unakažen" bez ikakvih dokaza, a Izrael je prethodno naznačio da će svaki novi vrhovni vođa biti meta napada. Unatoč tome što se nije pojavio u javnosti, tisuće ljudi izašlo je na ulice kako bi mu iskazalo lojalnost. No, nameće se pitanje - tko onda zapravo vodi zemlju u vrijeme rata?

Ismijavanje kritičara Modžtaba Hamenei desetljećima je vukao konce iza kulisa, koristeći utjecaj, ali se rijetko pojavljivajući u javnosti. No, nakon što je postavljen na najmoćniju poziciju u Iranu tijekom vojnog sukoba sa SAD-om i Izraelom, njegovo odsustvo iz javnosti naglašava promjenjivu prirodu moći u Islamskoj Republici, gdje institucije i sigurnosna tijela mogu biti važnije od pojedinca na vrhu. Među kritičarima režima, nedostatak prisutnosti novog vođe izaziva ismijavanje. Mrežama kruže slike Hamneija kao kartonske figure i memeovi koji ismijavaju činjenicu da ne postoji u javnosti. Postoji tako malo provjerenih snimaka novog vođe da su vladine novinske kuće i državni kanali društvenih medija pribjegli dijeljenju videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom kako bi stvorili iluziju da veliki vođa djeluje. Videozapisi prikazuju novog vođu kako drži govore velikoj masi i stoji uz svog oca u ključnim trenucima, što se zapravo nikad nije dogodilo. Druge slike generirane uz pomoć umjetne inteligencije prikazuju starijeg Hameneija kako predaje plašt revolucije svom sinu ili Modžtabu Hameneija kako grli ubijenog iranskog generala Kasema Soleimanija. 'Zovu ga vrhovnim vođom umjetne inteligencije', podrugljivo govore u Teheranu.

+5 Obilježavanje Al-Kudsa na ulicama Teherana Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH