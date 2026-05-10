NOVE DIREKTIVE

Iranska televezija: Ajatolah se susreo s načelnikom iranske vojske

I.K./Hina

10.05.2026 u 14:31

Modžtaba Hamenei
Modžtaba Hamenei Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press
Iranska državna televizija u nedjelju je objavila da se načelnik zapovjedništva oružanih snaga Ali Abdolahi sastao s vrhovnim vođom Modžtabom Hameneijem, koji se nije pojavio u javnosti od svog imenovanja u ožujku.

Modžtaba Hamenei izdao je „nove direktive i smjernice za nastavak operacija usmjerenih na suprotstavljanje neprijatelju”, prenijela je državna televizija, ne navodeći precizno kada je sastanak održan.

Vrhovni vođa, navodno ranjen u zračnim napadima prvog dana rata na Bliskom istoku, u kojima je poginuo njegov otac i prethodnik Ali Hamenei, od svog je imenovanja isključivo objavljivao pisana priopćenja, piše agencija France Presse.

