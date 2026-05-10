Karlovačka policija u jednom danu pronašla čak četiri mrtva tijela u dvjema rijekama

I.V.

10.05.2026 u 14:08

Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Jurica Galoic/PIXSELL
Jučer u popodnevnim satima policijski službenici PU karlovačke zaprimili su dvije dojave o uočavanju ukupno tri mrtva tijela u rijeci Kupi i jednu dojavu o uočavanju mrtvog tijela u rijeci Mrežnici, priopćila je PU karlovačka.

Postupajući po zaprimljenoj dojavi građanina da je u rijeci Kupi kod naselja Sračak, općina Ribnik uočio mrtvo tijelo, policijski službenici Policijske postaje Ozalj su jučer odmah iza podneva, nakon što su pripadnici HGSS iz rijeke izvadili na obalu tijelo nepoznate muške osobe, na mjestu događaja proveli očevid.

Nešto kasnije tijekom popodneva policijski službenici Policijske postaje Duga Resa su postupajući po dojavi policije Republike Slovenije u rijeci Kupi u mjestu Gornje Prilišće, općina Netretić uočili dva mrtva tijela nepoznatih muških osoba koje su, zajedno sa vatrogascima Republike Slovenije, izvadili na obalu. Na mjestu događaja proveden je očevid.

Predvečer su policijski službenici Policijske postaje Duga Resa zaprimili i dojavu građanina da je u rijeci Mrežnici u mjestu Gornji Zvečaj, općina Generalski Stol uočio mrtvo tijelo. Nakon što su pripadnici HGSS izvadili tijelo nepoznate muške osobe na obalu proveden je očevid na mjestu događaja.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti ovih događaja slijede daljnja kriminalistička istraživanja te obdukcije radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta svih osoba.

