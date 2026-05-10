Karlovačka policija u jednom danu pronašla čak četiri mrtva tijela u dvjema rijekama

Jučer u popodnevnim satima policijski službenici PU karlovačke zaprimili su dvije dojave o uočavanju ukupno tri mrtva tijela u rijeci Kupi i jednu dojavu o uočavanju mrtvog tijela u rijeci Mrežnici, priopćila je PU karlovačka.

Postupajući po zaprimljenoj dojavi građanina da je u rijeci Kupi kod naselja Sračak, općina Ribnik uočio mrtvo tijelo, policijski službenici Policijske postaje Ozalj su jučer odmah iza podneva, nakon što su pripadnici HGSS iz rijeke izvadili na obalu tijelo nepoznate muške osobe, na mjestu događaja proveli očevid.