NAŠLI GA RIBARI

Na grčkom otoku zaglavio pomorski dron pun eksploziva

I.K./Hina

10.05.2026 u 14:20

Brod grčke mornarice - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: GEORGE CHRISTOFOROU
Pomorski dron opremljen sa 100 kilograma eksploziva, koji su ribari pronašli pokraj grčkog otoka Leftkade okarakteriziran je kao bezopasan, izvijestila je grčka radiopostaja ERTNews u nedjelju

Dron dugačak šest metara pronađen je u četvrtak blizu stijena pored jonskog otoka s motorom koji je i dalje radio, te je odvezen u malu luku na otoku, a da ribari nisu bili ni svjesni sadržaja kojeg je nosio.

ERTNews izvijestio je na temelju informacija Grčke obalne straže da su eksplozivi detonirani u kontroliranoj eksploziji i da je dron odvezen u posebno pomorsko postrojenje gdje traje istraga o njegovu porijeklu, tehničkim mogućnostima i ruti koju je prešao.

"Ovo je ozbiljan slučaj", rekao je ministar civilne zaštite Michalis Chrysochoidis grčkom radiju, a grčki mediji su izvijestili da je dron bio MAGURA ukrajinske proizvodnje. Ovakvi dronovi koriste se u ratu Ukrajine s Rusijom.

Motor radio do udara u obalu?

Novine Kathimerini izvijestile su da vlasti istražuju poveznicu s ukrajinskim korištenjem pomorskih dronova kojima ciljaju rusku flotu tankera iz sjene. Izvještavano je o napadima ovog tipa u Sredozemnom moru i ranije, između Libije, Krete i pokraj Malte.

Svjedoci su rekli da je motor drona još uvijek radio, zbog čega je došlo do sumnje da su operateri izgubili kontakt s njime te da je putovao sve dok nije udario u obalu.

Vlasti u Ateni izrazile su zabrinutost da je pomorski dron opremljen eksplozivom došao do turističkog otoka, ukazujući na pomorsku sigurnost, prijetnje infrastrukturi i sigurnost populacije.

policija na terenu

