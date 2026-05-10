Na grčkom otoku zaglavio pomorski dron pun eksploziva

Dron dugačak šest metara pronađen je u četvrtak blizu stijena pored jonskog otoka s motorom koji je i dalje radio, te je odvezen u malu luku na otoku, a da ribari nisu bili ni svjesni sadržaja kojeg je nosio.

ERTNews izvijestio je na temelju informacija Grčke obalne straže da su eksplozivi detonirani u kontroliranoj eksploziji i da je dron odvezen u posebno pomorsko postrojenje gdje traje istraga o njegovu porijeklu, tehničkim mogućnostima i ruti koju je prešao.

"Ovo je ozbiljan slučaj", rekao je ministar civilne zaštite Michalis Chrysochoidis grčkom radiju, a grčki mediji su izvijestili da je dron bio MAGURA ukrajinske proizvodnje. Ovakvi dronovi koriste se u ratu Ukrajine s Rusijom.