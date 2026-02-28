Trump objavio: Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei je mrtav!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je ajatolah Ali Hamenei mrtav, nazvavši ga ‘jednim od najzlijih ljudi u povijesti’. Još uvijek nema potvrde iz Irana, gdje mediji bliski režimu tvrde da je Hamenei živ

‘Ovo nije samo pravda za narod Irana, nego i za sve velike Amerikance te ljude iz mnogih zemalja svijeta koji su ubijeni ili osakaćeni od Hameneija i njegove skupine krvožednih nasilnika’, poručio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Dodao je da Hamenei ‘nije mogao izbjeći američke obavještajne i visoko sofisticirane sustave praćenja’ te da, u suradnji s Izraelom, ‘nije mogao ništa učiniti on, niti drugi vođe koji su ubijeni zajedno s njim’.

Trump je ustvrdio da je ovo ‘najveća prilika da iranski narod vrati svoju zemlju’, navodeći da, prema informacijama koje dobiva, mnogi pripadnici Revolucionarne garde, vojske i sigurnosnih snaga više ne žele ratovati te traže imunitet. ‘Kao što sam rekao sinoć: sada mogu dobiti imunitet, kasnije dobivaju samo smrt’, naveo je.

Izrazio je nadu da će se Revolucionarna garda i policija ‘mirno spojiti s iranskim patriotima’ kako bi, kako je rekao, ‘vratili zemlji veličinu koju zaslužuje’. Trump je također ustvrdio da je, osim smrti Hameneija, zemlja ‘u samo jednom danu uvelike uništena, čak i sravnjena’. Najavio je da će se ‘teško i precizno bombardiranje’ nastaviti tijekom tjedna ili koliko god bude potrebno kako bi se postigao cilj ‘mira na Bliskom istoku i u svijetu’. U ovom trenutku nema neovisne potvrde navoda o smrti Alija Hameneija. Iran je ranije demantirao takve informacije, dok su iranski mediji bliski režimu, objavili da je Hamenei živ te da zapovijeda na terenu.

Ubijen na sastanku? Jennifer Griffin, dopisnica za nacionalnu sigurnost Fox Newsa, citirala je američkog dužnosnika koji je rekao da Sjedinjene Države vjeruju da su Ali Hamenei i pet do deset visokih čelnika Islamske Republike ubijeni u izraelskom napadu na kompleks u Teheranu. 'Svi ovi ljudi bili su prisutni na sastanku u kompleksu u Teheranu u subotu ujutro, a zapovjednik IRGC-a je jedan od tih dužnosnika.', napisala je na X-u.