MODŽTABA HAMNEI

NYT: Novi vrhovni vođa Irana ranjen je u napadu i skriva se na tajnoj lokaciji

I.V.

11.03.2026 u 08:15

Arhiva
Arhiva Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Bionic
Reading

I nekoliko dana nakon što je izabran za novog vrhovnog vođu Irana, Modžtaba Hamnei i dalje se nije pojavio u javnosti, niti se obratio naciji. Njegova šutnja potaknula je brojna nagađanja, a prema informacijama koje prenosi The New York Times, iza toga bi mogli stajati i sigurnosni i zdravstveni razlozi

Hamnei je na čelo Irana došao nakon smrti svog oca, Alija Hamneija, dugogodišnjeg vrhovnog vođe koji je poginuo u izraelskom zračnom napadu na kompleks državnog vodstva u središtu Teherana.

Tri dana nakon izbora za vrhovnog vođu, Modžtaba Hamnei nije objavio ni pisanu ni videoporuku, što je neuobičajeno za tako važnu promjenu na vrhu iranskog režima.

<<<<<<Razvoj događaja na Bliskom istoku pratimo uživo>>>>>>

Prema pisanju The New York Timesa, koji se poziva na trojicu iranskih dužnosnika upoznatih sa situacijom, postoji strah da bi svaka javna komunikacija mogla otkriti njegovu lokaciju i time ga dovesti u opasnost.

vezane vijesti

Zbog toga se, navodno, nalazi na vrlo sigurnoj i tajnoj lokaciji, a komunikacija s ostatkom državnog aparata je ograničena.

Navodno ranjen na početku napada

Isti izvori tvrde da postoji i drugi razlog njegove odsutnosti iz javnosti. Prema informacijama koje su navodno dobili pojedini visoki dužnosnici u Teheranu, Modžtaba Hamnei ranjen je već prvog dana napada koje su na Iran izveli Izrael i SAD.

Kako se navodi, zadobio je više ozljeda, uključujući ozljede nogu, ali je pri svijesti te nije životno ugrožen.

Slične informacije navodno su prikupile i izraelske obavještajne službe. Prema tvrdnjama dvojice izraelskih vojnih dužnosnika, obavještajni podaci upućuju na to da je Hamnei ozlijeđen 28. veljače, i to prije nego što je službeno izabran za vrhovnog vođu.

Modžtaba Hamnei
Modžtaba Hamnei Izvor: Profimedia / Autor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potpune okolnosti napada i težina njegovih ozljeda zasad nisu poznate.

Obitelj poginula u napadu na Teheran

Modžtaba Hamnei preuzeo je vodstvo zemlje nakon snažnog napada u kojem je poginuo njegov otac, Ali Hamnei, koji je Iran vodio desetljećima.

On je stradao 28. veljače u izraelskom zračnom napadu na kompleks državnog vodstva u središtu Teherana.

U istom napadu poginuli su i članovi njegove najuže obitelji: supruga, sin i majka novog vrhovnog vođe, kao i nekoliko visokih iranskih obrambenih dužnosnika.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
neugodno buđenje

neugodno buđenje

Novi potres kod Petrinje, osjetio se posvuda: 'Grmilo i treslo'
TRUMPOV Rat u iranu

TRUMPOV Rat u iranu

Procurile informacije sa zatvorenog brifinga: 'Javnost ovo zaslužuje znati'
MODŽTABA HAMNEI

MODŽTABA HAMNEI

NYT: Novi vrhovni vođa Irana ranjen je u napadu i skriva se na tajnoj lokaciji

najpopularnije

Još vijesti