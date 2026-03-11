NYT: Novi vrhovni vođa Irana ranjen je u napadu i skriva se na tajnoj lokaciji

I nekoliko dana nakon što je izabran za novog vrhovnog vođu Irana, Modžtaba Hamnei i dalje se nije pojavio u javnosti, niti se obratio naciji. Njegova šutnja potaknula je brojna nagađanja, a prema informacijama koje prenosi The New York Times, iza toga bi mogli stajati i sigurnosni i zdravstveni razlozi

Hamnei je na čelo Irana došao nakon smrti svog oca, Alija Hamneija, dugogodišnjeg vrhovnog vođe koji je poginuo u izraelskom zračnom napadu na kompleks državnog vodstva u središtu Teherana. Tri dana nakon izbora za vrhovnog vođu, Modžtaba Hamnei nije objavio ni pisanu ni videoporuku, što je neuobičajeno za tako važnu promjenu na vrhu iranskog režima. Prema pisanju The New York Timesa, koji se poziva na trojicu iranskih dužnosnika upoznatih sa situacijom, postoji strah da bi svaka javna komunikacija mogla otkriti njegovu lokaciju i time ga dovesti u opasnost.

Zbog toga se, navodno, nalazi na vrlo sigurnoj i tajnoj lokaciji, a komunikacija s ostatkom državnog aparata je ograničena. Navodno ranjen na početku napada Isti izvori tvrde da postoji i drugi razlog njegove odsutnosti iz javnosti. Prema informacijama koje su navodno dobili pojedini visoki dužnosnici u Teheranu, Modžtaba Hamnei ranjen je već prvog dana napada koje su na Iran izveli Izrael i SAD. Kako se navodi, zadobio je više ozljeda, uključujući ozljede nogu, ali je pri svijesti te nije životno ugrožen. Slične informacije navodno su prikupile i izraelske obavještajne službe. Prema tvrdnjama dvojice izraelskih vojnih dužnosnika, obavještajni podaci upućuju na to da je Hamnei ozlijeđen 28. veljače, i to prije nego što je službeno izabran za vrhovnog vođu.