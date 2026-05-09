Velika frka u Manchester Cityju zbog Joška Gvardiola. Klub je odmah reagirao

Od dolaska iz RB Leipziga 2023. godine Joško Gvardiol se prometnuo u jednog od najvažnijih igrača Pepa Guardiole i čovjeka na kojeg se u Manchesteru ozbiljno računa i za sadašnjost i za budućnost. Iako mu aktualni ugovor traje do 2028. godine, u Cityju ne žele riskirati, posebno zato što interes za njega sve jače raste.

Upravo zato čelnici engleskog prvaka pripremaju teren za početak pregovora, svjesni da se oko hrvatskog braniča počinje stvarati ozbiljna gužva.

Osim novog ugovora koji mu želi ponuditi Manchester City, Joško Gvardiol na stolu ima još dvije velike opcije. U svojim ga redovima žele vidjeti Bayern i Barcelona, dva europska velikana koji traže pojačanje na lijevoj strani obrane.

Gvardiolova kvaliteta, svestranost i sigurnost na najvišoj razini učinili su ga iznimno privlačnim profilom za oba kluba. Upravo zato u Manchesteru raste osjećaj hitnosti - što prije moraju krenuti u razgovore i pokušati zatvoriti priču prije nego što interes postane još konkretniji.

Sportski direktor Hugo Viana, kako doznaju engleski mediji bliski Cityju, već je napravio veliku reviziju planiranja momčadi, a nakon što je postignut napredak oko budućnosti Phila Fodena, fokus se sada okrenuo upravo prema Jošku Gvardiolu.

Unatoč velikom interesu sa strane, u Manchester Cityju vlada uvjerenje da će uspjeti dogovoriti nastavak suradnje. U klubu vjeruju da je Joško Gvardiol sretan u Manchesteru i da bi razgovori o novom ugovoru vrlo brzo mogli dovesti do konačnog dogovora.

No jasno je da opuštanja nema. Kada se oko igrača takvog profila počnu vrtjeti Bayern i Barcelona, onda ni aktualni ugovor do 2028. godine više ne djeluje kao potpuna garancija mira.

Joško Gvardiol trenutačno se oporavlja od prijeloma noge koji je zadobio ranije ove sezone, ali oporavak ide u dobrom smjeru. Očekuje se da bi se mogao vratiti za završni dio sezone, a nakon toga priključiti i hrvatskoj reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo.

Upravo zato ovo ljeto za njega može biti dvostruko važno - i zbog povratka na teren i zbog mogućeg raspleta oko klupske budućnosti.

Za Manchester City sada je najvažnije jedno - krenuti na vrijeme. Jer Joško Gvardiol više nije samo važan igrač. On je postao nogometaš oko kojeg se ozbiljno lome planovi najvećih europskih klubova.