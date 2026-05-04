Analitičar o američkom razaraču u Dubrovniku: 'To je najmoćniji brod koji je civilizacija razvila za proturaketnu obranu'

L. Š.

04.05.2026 u 21:11

Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Američki ratni brod uplovio je u ponedjeljak ujutro u Dubrovnik, a njegov dolazak izazvao je različite reakcije u političkom vrhu

Riječ je o razaraču koji je sudjelovao u borbenim djelovanjima na početku sukoba s Iranom. Dok ministar obrane poručuje da je riječ o uobičajenoj situaciji, predsjednik upozorava da ulazak strane vojske u Hrvatsku mora imati odobrenje Sabora.

Dolazak broda u Dnevniku Nove TV komentirao je vojni analitičar Ivica Mandić. Govoreći o vojnom značaju razarača, Mandić ističe da je riječ o dijelu šireg obrambenog sustava NATO-a.

'Postoji generalni obrambeni plan NATO saveza koji izrađuje vrhovni saveznički zapovjednik za Europu. U njemu postoje instalacije na kopnu i pokretne instalacije, među kojima je i 60. flotila razarača. To su brodovi koje smo mi odobrili. Operativni plan obrane NATO-a odobrio je i naš predstavnik', rekao je.

Dodao je kako je ulazak takvih brodova reguliran međunarodnim konvencijama koje je Hrvatska potpisala. 'Razarač je najmoćniji brod koji je civilizacija razvila za proturaketnu obranu. Može presretati rakete na velikim visinama i udaljenostima. Riječ je o vrhuncu tehnologije i ključnom elementu obrane flote", rekao je Mandić.

Osvrnuo se i na sigurnosni aspekt dolaska takvog broda u Hrvatsku. 'Svako pokazivanje snage, osobito kada se propituje povjerenje u savez, ima poruku odvraćanja. Savez pokazuje svoje sposobnosti i prisutnost, uz suglasnost svih članica', istaknuo je.

Zaključio je kako dolazak razarača smatra 'korektnim i razumnim potezom' te da nema poveznice s aktualnim sastankom u Dubrovniku.

