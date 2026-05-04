Užas kod Karlovca: Iskrcao četvoricu mrtvih migranata i pobjegao. Ugušili su se?

Još četvorica migranata izgubila su život na putu do Europe. Što se točno dogodilo policija još istražuje. Sigurno je jedino da su do Prilišća stigli u teretnom vozilu. Dvojica migranata pronađena su u iznimno teškom zdravstvenom stanju. Zasad su obojica izvan životne opasnosti.

Ugušili su se?

Uz četiri mrtve osobe i dvojicu muškaraca u lošem zdravstvenom stanju, policija je zatekla i jednog muškarca koji je pomagao unesrećenima, izvijestila je karlovačka policija. U policiji navode kako je daljnjim postupanjem u neposrednoj blizini mjesta na kojem su pronađena tijela i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom zatečeno 12 stranih državljana te je tako njih ukupno 13 prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

Za sada je poznato da ih je na mjesto pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu. Nakon što je iskrcao migrante, koji su izjavili da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima, napustio je mjesto događaja, na kojemu je naknadno proveden očevid.

Na mjestu tragedije je reporter RTL-a Danas. Izvijestio je da vozač još nije pronađen, ali da karlovačka policija traga po selima i brdima za njim. 'Nisu bili tretirani kako su trebali biti. Policija je potvrdila da su uvjeti u vozilu bili nehumani te se sumnja, kako neslužbeno doznajemo, da su se ugušili. To su vozila za prijevoz robe, tereta, građevinskog materijala. Navodno ih je unutra bilo 30-ak, a navodno je poginula četvorka ostala bez zraka', istaknuo je reporter.

'Ljudi žive s migracijskom krizom'

Tijekom produženog vikenda, zabilježena su još tri slučaja krijumčarenja. O statistikama je za RTL govorio načelnik općine Netretić Marijan Peretić. 'Ovaj tragičan slučaj danas govori da migrantska kriza još uvijek traje, samo migranti mijenjaju taktiku. Više se ne hoda po terenu, nego se radi prijevozom, kao u ovom slučaju u nehumanim uvjetima', poručio je.

'Ljudi već godinama žive s migracijskom krizom, priviknuli su se. Promijenili su način života, nema pojedinačnih šetnji navečer, bicikliranja, ne odlazi se u šume kad je sezona šumskih plodova. Tako se čuvaju i žive', pojašnjava načelnik.

U sigurnosnom smislu, ilegalne migracije stvaraju i sigurnosni problem. 'Neki kažu - nije se još ništa dogodilo. Zar bi se trebalo dogoditi da bi ozbiljno shvatili ovu krizu. Ovo je ozbiljno i nije jednostavno kad ljudima po dvorištu ili po cesti šeću ljudi bez dokumenata, ne zna se što smjeraju', zaključio je Peretić.

Mještane Prilišća šokirala je vijest o tragediji, iako su se zbog blizine Slovenije već naviknuli na prolaske, ali i nesreće migranata. Prilišće je već godinama jedno od najopterećenih točaka na migrantskoj ruti, i dok su prije migranti dovde dolazili pješice, samoincijativno u manjim skupinama, migrantski je posao posljednjih godina procvjetao, pa se sada dovde dovoze u kombijima, manjim teretnim vozilima. Potvrđuju to i u policiji. Broj zatečenih krijumčara u prva četiri mjeseca ove godine, u odnosu na isti period lani, povećan je za 98 posto.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje

U karlovačkoj policiji ističu da slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krijumčarenja migranata i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom, kao i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba.

Izjavu je dao voditelj službe kriminalističke policije PU karlovačke Romano Benković. 'U postupku koji slijedi bit će smješteni u prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite ili u Kutini ili u Zagrebu. Ono što mogu reći još dodatno oko migranata jest to da povezujemo još skupinu od 11 migranata koji su pronađeni na području Republike Slovenije', kazao je Benković.

Dodao je kako je policija ustvrdila da je za sada nepoznati počinitelj na mjesto pronalaska migranata iste dovezao u teretnom automobilu te se udaljio u nepoznatom pravcu. 'Najvjerojatnije je riječ o državljanima Pakistana, Sudana, odnosno Egipta', izjavio je. Za takva kaznena djela zapriječene su visoke kazne. 'Za prvo kazneno djelo zapriječena je kazna zatvora od tri do petnaest godina, a za drugo od tri do dvanaest godina', rekao je. Dao je i informaciju o stanju dvoje ozlijeđenih migranata. 'Informacija od prije dva sata je da je dvoje prevezenih u teškom stanju te su još i dalje životno ugroženi', istaknuo je Benković.

Ivana Kovačić, ravnateljica Opće bolnice Karlovac, rekla je ranije da je jedan muškarac dovezen malo poslije ponoći na odjel traumatologije. Ima teške ozljede, a za sada je stabilno i izvan životne opasnosti. Drugi muškarac nalazi se na internističkom odjelu, dehidriran je i pothranjen, ali izvan životne opasnosti.