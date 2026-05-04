Još jedno ljeto u prometnom kaosu: Za Širinu se traži novi izvođač radova

Radovi na rekonstrukciji raskrižja Širina u Solinu počeli su početkom 2022. godine. U jednom dijelu bili su usporeni zbog arheoloških istraživanja, a potom su se zahuktali u 2025. godini. Završetak radova i nadvožnjaka se očekivao do ljeta ove godine. Vrijednost projekta je bila veća od 18 milijuna eura, a do veljače je bilo realizirano nešto više od tri milijuna.

Prvi ugovor raskinut je nakon što su radovi zapeli, a rokovi su se uporno probijali. Posao je izvodila DIV Grupa u vlasništvu Tomislava Debeljaka , no dinamika nije pratila zacrtani i ugovorom zajamčen plan.

Radovi su sada podijeljeni u dvije faze. Prva uključuje dovršetak novog mosta i puštanje prometa, za što je predviđeno 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. U drugoj fazi slijedi sanacija postojećih mostova i završno uređenje raskrižja, uz dodatnih šest mjeseci. U praksi to znači još jedno ljeto kaosa na frekventnom raskrižju.

Širina predstavlja jedno od najprometnijih cestovnih čvorišta u Dalmaciji koje spaja Split, Solin, Kaštela i zaleđe te je ključno za smanjenje velikih gužvi. Njegova rekonstrukcija i proširenje su ključni za sigurniji i brži promet i funkcioniranje šire cestovne mreže.

Glavni cilj rekonstrukcije je denivelacija raskrižja kako bi se razdvojio lokalni od tranzitnog prometa. To se želi postići izgradnjom novog nadvožnjaka duljine oko 506 metara koji će prelaziti preko postojećeg raskrižja i rijeke Jadro. Novi most će imati dva odvojena kolnika s po dvije prometne trake (pravac Split – Kaštela). Planirana je i rekonstrukcija postojećih mostova preko Jadra koji će služiti za lokalni promet.