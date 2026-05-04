Glavni zapovjednik hrvatskih vatrogasaca povodom njihova dana: Spremni smo na sve izazove

''Hrvatsko vatrogastvo je jedan moderan i dobro opremljen sustav, spreman odgovoriti na sve izazove, a to je rezultat rada našeg vatrogasnog vodstva, ali i svih djelatnika HVZ-a i Državne vatrogasne škole. Nastavite časno obavljati svoju humanu dužnost'', rekao je Tucaković tijekom svečanog prijema u Državnoj vatrogasnoj školi.

Nakon uklanjanja posljedica nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Hrvatsku, a najviše grad Zagreb, vatrogasci se pripremaju za ljetnu sezonu, ali i za veliku proslavu 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice, dodao je glavni zapovjednik.

Dan vatrogastva u Hrvatskoj obilježava se na spomendan svetog Florijana, nebeskog zaštitnika vatrogasaca.