Glavni zapovjednik hrvatskih vatrogasaca povodom njihova dana: Spremni smo na sve izazove

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) obilježila je u ponedjeljak Dan vatrogastva, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da se vatrogasci nakon uklanjanja posljedica nedavnog nevremena pripremaju za ljetnu sezonu, te da je sustav spreman odgovoriti na sve izazove.
''Hrvatsko vatrogastvo je jedan moderan i dobro opremljen sustav, spreman odgovoriti na sve izazove, a to je rezultat rada našeg vatrogasnog vodstva, ali i svih djelatnika HVZ-a i Državne vatrogasne škole. Nastavite časno obavljati svoju humanu dužnost'', rekao je Tucaković tijekom svečanog prijema u Državnoj vatrogasnoj školi.
Nakon uklanjanja posljedica nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Hrvatsku, a najviše grad Zagreb, vatrogasci se pripremaju za ljetnu sezonu, ali i za veliku proslavu 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice, dodao je glavni zapovjednik.
Dan vatrogastva u Hrvatskoj obilježava se na spomendan svetog Florijana, nebeskog zaštitnika vatrogasaca.
Povijest i tradicija
Bogata povijest i tradicija koju čuvaju vatrogasci, temelj je današnjeg uspješnog sustava, naglasio je predsjednik Predsjedništva HVZ-a Ante Sanader.
''Sastavni dio te tradicije je obilježavanje spomendana svetog Florijana. Nastavimo čuvati ovu tradiciju i razvijati hrvatsko vatrogastvo za naredne generacije'', rekao je.
Izaslanik ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, general pukovnik Dragutin Repinc, kazao je da vatrogasci imaju nezamjenjivu ulogu u sustavu domovinske sigurnosti.
''U svim mirnodopskim situacijama, bilo to požarne ili druge intervencije, ističete se kao najvažnija snaga, spremna na brzo djelovanje. Rezultat je to kvalitetnog vodstva, predanog rada i ulaganja u sustav'', rekao je Repinc.
150. Obljetnica HVZ-a
Obilježavanje Dana vatrogastva započelo je polaganjem vijenca i paljenjem svijeća pred spomenikom Gjure Stjepana Deželića, oca hrvatskog vatrogastva, a potom je u Vojnom ordinarijatu upriličena sveta misa koju je predvodio vojni ordinarij msgr. Jure Bogdan.
Dan vatrogastva sastavni je dio manifestacije ''Mjesec zaštite od požara'' koja je ove godine uvod u obilježavanje 150. obljetnice HVZ-a, u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice 1876. godine.
Kako bi podigli svijest kod građana o opasnostima od požara, ali i drugih nesreća, vatrogasci tijekom svibnja organiziraju niz promotivno-edukativnih aktivnosti kao što su posjete vrtićima i školama, dani otvorenih vrata te brojne pokazne vježbe i mimohodi kojima će vatrogasci u više mjesta pokazati svoje znanje i opremljenost.