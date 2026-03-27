SNAŽNO NEVRIJEME

Direktor zagrebačkog groblja naveo da su otkazani pokopi na groblju: 'Molim građane da ne dolaze'

Ivor Kruljac

27.03.2026 u 17:00

Oluja na Mirogoju Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic
Bionic
Reading

Igor Rađenović poručio je da su danas zbog nevremena samo održali ispraćaje u mrtvačnici, ali ne i ukope u zemlju te se još čeka smirivanje vremena kako bi se utvrdila šteta i krenulo u sanaciju.

Nakon zastrašujućih prizora srušenih stabala na Mirogoju, direktor Zagrebačkog groblja, Igor Rađenović zamolio je građane da ne posjećuju groblja.

Posljedice nevremena na Mirogoju Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic

'Nije ugodno i ne bi volio da se što nekome dogodi. Imamo proceduru, poslikat ćemo štetu', najavio je.

vezane vijesti

Dodao je da se još čeka da se vrijeme smiri kako bi se utvrdila konačna šteta. Za usporedbu, naveo je da je pri oluji 2023. bilo palo 153 stabala. U međuvremenu, danas je bilo zakazano i 42 ispraćaja na Mirogoju i na Miroševcu.

'Sve smo ih obavili u našoj mrtvačnici, ali u dogovoru s obitelji, ukope u zemlju smo prebacili za sutra', pojasnio je.

Igor Rađenović, direktor Zagrebačkog groblja o oluji na Mirogoju Izvor: Pixsell / Autor: Sandra Simunovic / Pixsell

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu, javili se iz Holdinga: Korlaet poslao poruku građanima

  • 21:10

    Stanje u javnom prijevozu ZET je objavio stanje u javnom prijevozu u 20.45 sati: Zbog posljedica jakog nevremena, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.  Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129 i 139. Autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera. Linija 138 prometuje do Gornjeg Prekrižja umjesto kroz ulicu Zelengaj. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke. Tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani Linije 1 i 13 ne prometuju. Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Žičara danas neće prometovati.

  • 20:24

    Korlaet poslao poruku građanima Iako je u Zagrebu vjetar slabiji nego što je bio proteklih sati, još uvijek ima stabala koja padaju, zbog čega je Luka Korlaet, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika, govoreći u Dnevniku HRT-a o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Zagreba pozvao stanovnike Zagreba da danas i sutra do podneva ostanu u domovima kako bi se izbjegle eventualne ozljede.

  • 19:59

    DHMZ: Vjetar dosegao 120 km/h Jutros su u Zagrebu zabilježeni iznimno jaki udari vjetra – prema preliminarnim podacima: Sokolovac: 120,6 km/h, Lisičine: 101,9 km/h i Maksimir: 96,1 km/h Podaci su preliminarni i podložni dodatnoj validaciji. Udari iznad 115 km/h spadaju u iznimno rijetke događaje za Zagreb (povratno razdoblje u zadnjih 100 godina), kažu iz DHMZ-a.
izbjegnuta tragedija

izbjegnuta tragedija

Drama u Lici: Obitelj s četvero djece ostala zametena u snijegu, spasili ih HGSS-ovci
pokrenuta istraga

pokrenuta istraga

Uskok objavio za što tereti Vedrana Pavleka. Evo kako se iz Skijaškog saveza izvuklo 30 milijuna eura

najpopularnije

Još vijesti