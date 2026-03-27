Direktor zagrebačkog groblja naveo da su otkazani pokopi na groblju: 'Molim građane da ne dolaze'

Nakon zastrašujućih prizora srušenih stabala na Mirogoju , direktor Zagrebačkog groblja, Igor Rađenović zamolio je građane da ne posjećuju groblja .

'Nije ugodno i ne bi volio da se što nekome dogodi. Imamo proceduru, poslikat ćemo štetu', najavio je.

Dodao je da se još čeka da se vrijeme smiri kako bi se utvrdila konačna šteta. Za usporedbu, naveo je da je pri oluji 2023. bilo palo 153 stabala. U međuvremenu, danas je bilo zakazano i 42 ispraćaja na Mirogoju i na Miroševcu.

'Sve smo ih obavili u našoj mrtvačnici, ali u dogovoru s obitelji, ukope u zemlju smo prebacili za sutra', pojasnio je.