Automobilom se zaletio u masu usred Leipziga, ima mrtvih. Policija uhitila vozača

Dvije osobe poginule su u središtu Leipziga, na istoku Njemačke, nakon što se automobil zabio u skupinu pješaka u ponedjeljak poslijepodne. Dvije osobe su teško ozlijeđene i prevezene u bolnicu, javlja lokalni medij MDR pozivajući se na policiju. Ranije su vlasti izvijestile o dva smrtna slučaja i oko 20 ozlijeđenih. Vozač je priveden i više ne predstavlja prijetnju, objavila je policija

Prema regionalnoj javnoj televiziji MDR, automobil se zabio u gomilu ljudi na glavnoj pješačkoj ulici u starom gradu, uz trgovine i povijesne zgrade.Policija je potvrdila da ima ozlijeđenih nakon naleta vozila, no zasad nije iznijela detaljnije informacije o okolnostima događaja. Prema navodima lokalnog radija Radio Leipzig, očevici su vidjeli oštećeni Volkswagen SUV kako velikom brzinom prolazi kroz pješačku zonu, navodno s osobom na krovu vozila. Radio se pozvao na svjedoke koji su rekli da je navodno nekoliko tijela bilo prekriveno plahtama, te da je došlo i do napada nožem.

'Osobni automobil prošao je kroz centar grada', rekla je glasnogovornica policije za novinsku agenciju Agence France-Presse. Policija je izvijestila je o tome na X-u: 'Automobil je udario nekoliko ljudi u ulici Grimmaische Straße i pobjegao.' Vozač je uhićen i više se ne smatra opasnošću, javlja tagessachu. Izvjestitelj MDR-a Tobias Zuttmann rekao je da je automobil imao leipzišku registarsku oznaku. Prema riječima očevidaca, kretao se brzinom od otprilike 70 do 80 kilometara na sat. Nije jasno je li se radilo o namjernom divljanju, nesreći ili nekom drugom događaju; o tome nema službenih informacija.

