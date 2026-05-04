Poduzetnik na tuđoj zemlji izgradio groblje i počeo prodavati grobnice: 'Pustit ću pasa na vas!'

U općini Marina otkriven je slučaj bespravne gradnje grobnica i mrtvačnice na privatnom zemljištu tik uz postojeće groblje Mitlo, što je izazvalo ogorčenje mještana i reakciju nadležnih institucija.

Prema navodima vlasnika zemljišta Joška Smoljića, objekti su izgrađeni bez njegove suglasnosti i bez potrebnih dozvola. ‘Ovo je moja zemlja na kojoj je izgrađena mrtvačnica bez mog odobrenja’, rekao je, pokazujući lokaciju spornih objekata.

Na susjednim parcelama u privatnom vlasništvu izgrađene su ukupno 32 grobnice i mrtvačnica. Mještani tvrde da su se grobnice navodno prodavale, iako takva praksa nije dopuštena, navodi Nova TV.

Predsjednica općinskog vijeća Mirjam Radić izjavila je da, prema njezinim saznanjima, ne postoji potrebna projektna dokumentacija, naglašavajući da prihod od grobnih mjesta može ostvarivati isključivo komunalno poduzeće.

Direktor komunalnog poduzeća Marina Dragan Jakus poručio je da ta institucija nema nikakve veze s gradnjom, ističući da su grobnice izgrađene na privatnoj parceli bez njihove uključenosti.

Slučaj je izazvao i incident na terenu, razgovor s poduzetnikom koji stoji iza groblja brzo je eskalirao, pa nakon nasrtaja na kamermane Nove TV stigla je i prijetnja: 'Pustit ću pasa na vas!'

Iz Ministarstva prostornoga uređenja i graditeljstva potvrđeno je da u evidencijama nema dozvola za proširenje groblja na toj lokaciji. Ravnatelj Uprave za komunalno gospodarstvo Tomislav Vukić naglasio je da privatna groblja u Hrvatskoj nisu dopuštena te najavio hitan inspekcijski nadzor.

Prema važećim propisima, pravo dodjele grobnih mjesta imaju isključivo jedinice lokalne samouprave ili njihova komunalna poduzeća, dok privatne osobe nemaju ovlasti za takve aktivnosti.