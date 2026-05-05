Zagrebačka banka ima novu važnu obavijest za sve klijente

‘Primite li SMS poruku u ime Zabe da vam je račun privremeno blokiran te vas se navodi da otvorite novi link u prilogu za ponovno aktiviranje, znajte da se radi o prevari i da vam tu poruku nije poslala Zagrebačka banka’, poručili su iz Zabe.

Klijentima se savjetuje da ne otvaraju poveznice iz takvih poruka i da ne unose osobne podatke, uključujući podatke koje generira token. U suprotnom, upozoravaju iz banke, postoji rizik od financijskog gubitka.

U porukama se korisnicima navodi da im je račun privremeno blokiran te ih se poziva da otvore poveznicu priloženu u poruci kako bi ga ponovno aktivirali. Iz banke ističu da takve poruke ne šalje Zagrebačka banka te pozivaju građane da na njih ne reagiraju.

Iz banke dodatno upozoravaju građane da se o najčešćim oblicima financijskih prijevara mogu informirati na njihovoj stranici ‘Zabaci oko na prijevare’.

Sve češće prijevare

Ovo nije prvo upozorenje koje je Zagrebačka banka uputila svojim klijentima posljednjih dana. Prošlog tjedna upozorili su i na pojavu lažnih SMS i WhatsApp poruka u kojima se prevaranti predstavljaju kao sin, kći ili drugi član obitelji.

U takvim porukama najčešće tvrde da su izgubili mobilni uređaj, da im je telefon oštećen ili da se javljaju s novog broja. Nakon toga od primatelja traže hitnu uplatu novca na IBAN naveden u poruci. Iz Zabe ističu da je riječ o pokušaju prijevare kojim se građane želi navesti da bez dodatne provjere uplate novac na nepoznate i neprovjerene račune.

Građanima savjetuju da ne uplaćuju novac na račune navedene u porukama koje dolaze s nepoznatih brojeva te da ne postupaju po uputama nepoznatih osoba, osobito kada se traže osobni podaci, bankovni podaci ili novčane uplate.

‘Ako primite poruku za koju smatrate da bi mogla biti stvarna, najprije nazovite osobu na broj telefona koji već imate spremljen od ranije. Na taj način možete provjeriti je li vam član obitelji doista poslao zahtjev za uplatu ili je riječ o pokušaju prijevare’, poručuju iz banke.

Sumnjive poruke ne treba prosljeđivati, ne treba otvarati poveznice koje se u njima nalaze niti odgovarati na zahtjeve za uplatu prije provjere identiteta osobe koja kontaktira primatelja. U slučaju sumnje na prijevaru, građanima se savjetuje da se obrate banci i nadležnim institucijama.