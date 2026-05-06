brzo uhićen

Drama u Novom Zagrebu: Pucao iz pištolja iz taksija pa ukrao vozilo

M. Šu.

06.05.2026 u 10:31

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Batelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Muškarac je u Novom Zagrebu tijekom vožnje taksijem u više navrata pucao u zrak, nakon čega je preuzeo vozilo i pobjegao, no policija ga je pronašla i uhitila za manje od sat vremena.

U utorak oko 8.45 sati u Novom Zagrebu tijekom vožnje taksijem došlo je do incidenta u kojem je 32-godišnji putnik u više navrata pucao iz vatrenog oružja u zrak.

Prema dosad utvrđenim informacijama, taksijem zagrebačkih registarskih oznaka upravljao je 23-godišnji vozač, dok je uslugu prijevoza koristio 32-godišnjak.

U jednom trenutku, u Velikopoljskoj ulici, vozač je izašao iz vozila, nakon čega je putnik sjeo za upravljač i odvezao se.

Zagrebačka policija osumnjičenog je pronašla i uhitila u manje od sat vremena, a kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja još traje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
hq-29

hq-29

Internetom se šire snimke kineskog 'ubojice satelita': Stručnjaci su zabrinuti
prozvala vlast i medije

prozvala vlast i medije

Brnabić udarila po Hrvatskoj: 'Razočarani su jer EU nije kaznila Srbiju'
dan grada

dan grada

FOTO Pogledajte u kojem je društvu premijer Andrej Plenković stigao u Split

najpopularnije

Još vijesti