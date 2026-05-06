Drama u Novom Zagrebu: Pucao iz pištolja iz taksija pa ukrao vozilo

Muškarac je u Novom Zagrebu tijekom vožnje taksijem u više navrata pucao u zrak, nakon čega je preuzeo vozilo i pobjegao, no policija ga je pronašla i uhitila za manje od sat vremena.
U utorak oko 8.45 sati u Novom Zagrebu tijekom vožnje taksijem došlo je do incidenta u kojem je 32-godišnji putnik u više navrata pucao iz vatrenog oružja u zrak.
Prema dosad utvrđenim informacijama, taksijem zagrebačkih registarskih oznaka upravljao je 23-godišnji vozač, dok je uslugu prijevoza koristio 32-godišnjak.
U jednom trenutku, u Velikopoljskoj ulici, vozač je izašao iz vozila, nakon čega je putnik sjeo za upravljač i odvezao se.
Zagrebačka policija osumnjičenog je pronašla i uhitila u manje od sat vremena, a kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja još traje.