Drama u Novom Zagrebu: Pucao iz pištolja iz taksija pa ukrao vozilo

U utorak oko 8.45 sati u Novom Zagrebu tijekom vožnje taksijem došlo je do incidenta u kojem je 32-godišnji putnik u više navrata pucao iz vatrenog oružja u zrak.

Prema dosad utvrđenim informacijama, taksijem zagrebačkih registarskih oznaka upravljao je 23-godišnji vozač, dok je uslugu prijevoza koristio 32-godišnjak.

U jednom trenutku, u Velikopoljskoj ulici, vozač je izašao iz vozila, nakon čega je putnik sjeo za upravljač i odvezao se.

Zagrebačka policija osumnjičenog je pronašla i uhitila u manje od sat vremena, a kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja još traje.