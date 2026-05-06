Netko je u Istri ubio dupina: Policija podigla kaznenu prijavu

Policija u Umagu zaprimila je dojavu kako je na obali mora u Bašaniji pronađen leš dupina u raspadnutom stanju, priopćila je PU istarska .

Očevidom je utvrđeno da je na tijelu dupina vidljiva ozljeda nalik prostrijelnoj rani nastaloj uporabom vatrenog oružja. Zbog toga je policija obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo leš životinje.

U Zavodu za veterinarsku patologiju obaviti će se vještačenje ozljeda i utvrđivanje točnog uzroka smrti, a zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanja i mučenja životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.