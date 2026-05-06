Netko je u Istri ubio dupina: Policija podigla kaznenu prijavu

Policija u Umagu zaprimila je dojavu kako je na obali mora u Bašaniji pronađen leš dupina u raspadnutom stanju, priopćila je PU istarska.
Očevidom je utvrđeno da je na tijelu dupina vidljiva ozljeda nalik prostrijelnoj rani nastaloj uporabom vatrenog oružja. Zbog toga je policija obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo leš životinje.
U Zavodu za veterinarsku patologiju obaviti će se vještačenje ozljeda i utvrđivanje točnog uzroka smrti, a zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanja i mučenja životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.