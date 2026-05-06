Haški tužitelj opet u fokusu: Udruge tvrde da je Brammertz ignorirao hrvatske žrtve

Iz Koordinacije poručuju kako nitko ne osporava pravo bilo koje žrtve na susret, istinu, pravdu i poštovanje, no upozoravaju da nijedna hrvatska stradalnička udruga, udruga obitelji poginulih i ubijenih Hrvata, niti hrvatske majke koje desetljećima čekaju pravdu nisu dobile poziv za susret s tužiteljem Brammertzom.

U priopćenju Koordinacije udruga Domovinskog rata Hrvatskoga vijeća obrane u BiH navodi se kako se Brammertz u Sarajevu susreo samo s predstavnicima bošnjačkih udruženja žrtava i svjedoka genocida te udruženja Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa, u sklopu priprema za polugodišnje izvješće UN-u i odluku o eventualnom produženju mandata Mehanizma.

„Gdje su u tome hrvatske žrtve?”, pitaju iz Koordinacije.

Podsjećaju kako hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima svoja mjesta stradanja, među kojima navode Grabovicu, Buhine Kuće, Križančevo Selo, Travnik, Kakanj, Doljane i Uzdol, te brojne obitelji koje, kako ističu, desetljećima čekaju istinu i pravdu.

U priopćenju se posebno spominje Serafina Lauš iz travničkog kraja, kojoj su pripadnici Armije BiH ubili trojicu sinova i supruga, a koja je, prema navodima Koordinacije, umrla ne dočekavši pravdu iako je više puta svjedočila u Haagu.

„Zato smatramo da ovako pristranome Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za kaznene sudove ne treba produžiti mandat. Jer to zapravo znači produženje selektivne pravde, odnosno promociju nepravde”, poručili su iz Koordinacije udruga Domovinskog rata HVO-a u BiH.

Brammertz je u utorak u Sarajevu izjavio kako postoji potreba za nastavkom rada Mehanizma kako bi se pružila potpora tužiteljstvima u regiji u procesuiranju preostalih slučajeva ratnih zločina na području bivše Jugoslavije. Vijeće sigurnosti UN-a o nastavku rada Mehanizma trebalo bi odlučiti do kraja lipnja.