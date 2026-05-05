Glavni tužitelj za nastavak rada UN-ova tijela: Zabrinut zbog ratnih zločina

I.H./Hina

05.05.2026 u 16:46

Serge Brammertz Izvor: EPA / Autor: FEHIM DEMIR
Glavni tužitelj Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (IRMCT) Serge Brammertz izjavio je u utorak kako ‘postoji potreba' za nastavkom rada toga UN-ovog sudskog tijela kako bi se procesuirao veliki broj preostalih slučajeva ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije

Brammertz se u utorak u Sarajevu susreo s predstavnicima bošnjačkih ratnih žrtava, glavnim državnim tužiteljem Milenkom Kajganićem i predstavnicima međunarodne zajednice. Posjet Sarajevu dolazi uoči isteka mandata mehanizma, nasljednika Haškog suda za zločine počinjene u ratovima u bivšoj Jugoslaviji 1990-tih. O nastavku rada Vijeće sigurnosti UN-a trebalo bi odlučiti do kraja lipnja ove godine.

“Ono što vidimo je da očito postoji potreba za nastavkom rada mehanizma koji će pomoći tužiteljstvima u regiji”, rekao je Brammertz novinarima. Dodao je kako je zabrinut zbog toga što postoje stotine osumnjičenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini koji se skrivaju u Srbiji i Hrvatskoj.

Tužitelj Brammertz je rekao kako je s predstavnicima stradalničkih udruga razgovarao o zahtjevu za puštanjem na slobodu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića koji je nedavno doživio moždani udar. S time se nisu suglasile obitelji žrtava iz Srebrenice gdje su njegove postrojbe u ljeto 1995. pobile više od 8000 bošnjačkih mladića i muškaraca, zločin koji je Haški sud proglasio genocidom.

