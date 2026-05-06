Užas na Mrežnici: Policija pronašla dva tijela

I.J.

06.05.2026 u 14:58

Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Policijski službenici Policijske postaje Duga Resa jučer su predvečer na slapu u rijeci Mrežnici, na području Gornjeg Zvečaja u općini Generalski Stol, uočili mrtvo tijelo.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, koji su tijelo nepoznate muške osobe izvukli na obalu.

Tijekom postupanja u rijeci Mrežnici uočeno je još jedno tijelo nepoznate muške osobe. I ono je izvučeno na obalu.

Na mjestu događaja proveden je očevid. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Slijedi i obdukcija, kojom bi se trebao utvrditi točan uzrok smrti te identitet pronađenih osoba.

