SDP obilježio Dan Europe: 'EU ne smije biti udaljena od građana'

'' Apatija i osjećaj bespomoćnosti su prisutni kod naših ljudi , osjećaj da se sve to rješava u nekim dalekim, zatvorenim političkim krugovima, što nije baš tako'', dodao je.

Međutim, Klisović smatra da u Hrvatskoj i dalje prevladava mentalitet kojeg najbolje opisuje stara uzrečica ''Veži konja gdje ti gazda kaže''

''Europska unija nije neki apstraktni pojam, nije neke institucija daleko od čovjeka, nije nešto otuđeno od građana što je nažalost prevladavajuća percepcija u Europi, nego je tu za svoje ljude. A da bi bila tu za svoje ljude, onda ljudi moraju biti upućeni u donošenje odluka, moraju reći što žele, kako vide svoju budućnost i kako misle da bi EU mogla pomoći u realizaciji te svoje budućnosti'', rekao je Klisović na tribini SDP-a ''Europski lokalni dijalog. Tvoj glas u Europi: sudjeluješ ili promatraš? ''

Građani Europske unije imaju na raspolaganju više modela sudjelovanja u donošenju odluka, kao što su europska građanska inicijativa, konzultacije sa Europskom komisijom, peticije Europskom parlamentu, obraćanje Europskom ombudsmanu, kazao je profesor sa Sveučilišta Liberats i predsjednik SDP-ova Savjeta za vanjske i europske poslove Ivan Grdešić.

''Svi ovi elementi osiguravaju da je ulaz u sistem participativan, legitiman i prihvatljiv, ali vrlo malo osiguravaju da output sistema bude legitiman i odgovara demokratskoj kontroli građana'', ustvrdio je.

Vrlo je važno imati participativne ulazne elemente, ističe Grdešić, no glavna kritika socijaldemokratskih stranaka jest da procedura odlučivanja nije dovoljno politička.

''U ovom mom kontekstu, politizirati znači unijeti vrijednosti koje su socijaldemokraciji važne. To znači pokazati da instituti Europske komisije štite kapital, štite staus quo. Banke i ostale institucije zadržavaju se izvan socijalnih prava, izvan pitanja zapošljavanja, pravednosti i socijalne zaštite. To su teme koje treba politizirati u Europskoj uniji''

Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan (SDP) upozorila je na problem demokratskog deficita, kao primjer je navela inicijativu da se ukine pomicanje kazaljke sata u Europskoj uniji.

''Ljudi se na to žale, žele da se to riješi. Ja razumijem da sada možda nisu vremena za takve teme, s obzirom na ratove i energetsku krizu, ali to je jedan mali detalj, primjer kada se ljudi dignu, puno njih potpiše nešto i onda se ne dogodi ništa''.

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu i predsjednik SDP-ova Savjeta za javnu upravu i politički sustav Vedran Đulabić istaknuo je da se Europska unije teško može približiti običnim ljudima dok koristi rječnik koji oni ne razumiju.

''Financijska omotnica, financijska perspektiva, alokacija - pitajte ljudi na cesti za te pojmove. A da im kažete budžet, proračun, novci, odmah će tu razumjeti. Taj jedan birokratski pristup i tehnički jezik ljudima ništa ne znači'', poručio je.