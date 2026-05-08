Penava pisao Tomaševiću: 'Ne pali plamen čije posljedice ne možeš kontrolirati'

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava u petak je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću uputio otvoreno pismo u kojem traži da povuče pokroviteljstvo Grada Zagreba i ugasi Trnjanske krijesove te prestane negirati najveće zločine nakon 2. svjetskog rata

Podržavanjem paljenja Trnjanskih krijesova koji će se održati ove subote u Zagrebu Penava smatra da gradonačelnik i njegova stranka Možemo! svima u Hrvatskoj šalju tragičnu političku poruku. "Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena. Zagreb 1945. nije bio oslobođen grad kako mu vi tepate, Zagreb je bio ispražnjen grad", napisao je Penava, koji je i predsjednik vladinog Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata.

Strahovlada i masovne grobnice U njega su, naglašava predsjednik DP-a, 8. svibnja umarširale komunističke postrojbe, ali ne da bi ga oslobodile jer u gradu nije bilo nacista ni fašista, već da bi u njemu uspostavile novu vlast. Strahovlada koja je uslijedila, a koju osuđuje sav civilizirani svijet stavljajući znak jednakosti između komunizma te nacizma i fašizma, počiva na kostima žrtava koje su sustavno smaknute bez suda. Danas, osam desetljeća kasnije, pod nogama Zagrepčana još uvijek leže kosti ljudi koji nisu dostojno pokopani, istaknuo je Penava u svom pismu. Nabrajajući lokacije u Zagrebu na kojima su pronađeni posmrtni ostaci osoba i masovne grobnice, Penava piše da je stvarna brojka masovnih grobnica višestruko veća od one kojom se barata na početku procesa iskapanja i suočavanja s krvavim nasljeđem komunizma, ako je suditi prema iskustvima susjedne Slovenije. Dodao je i kako službeni podaci iz Slovenije govore da je nakon kraja rata na njihovom teritoriju likvidirano čak 100 tisuća pripadnika "drugih naroda bivše Jugoslavije", uglavnom Hrvata. "A koliko je tu, gradonačelniče, bilo Zagrepčana koji krvnike nisu dočekali na kućnome pragu, već su bježeći od neizvjesnosti i očekivanog terora na kraju skončali po slovenskim jamama? To je Zagreb koji vi ne želite vidjeti. To je lice tzv. oslobođenja koje slavite. Obitelji tih ljudi još uvijek čekaju istinu i pravdu. I grob na kojemu će zapaliti svijeću. Zamuckujete dok osuđujete svaki zločin, uz nezaobilazni 'ali' kad govorite o zločinima crvene Partije", napisao je Penava.

Trnjanski kresovi