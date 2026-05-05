Habijan o slučaju Vedrana Pavleka: 'Postoje dvije mogućnosti, odluka je na njemu'

Ministar Damir Habijan komentirao je u kojoj je fazi izručenje Vedrana Pavleka iz Kazahstana Hrvatskoj.

'Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak, i rekao sam dvije su mogućnosti, sve je sada na njemu. Dakle, hoće li koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku, rekao je ministar okupljenim novinarima. 'Ono što je ključno je da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru', rekao je Habijan. Ističe kako se još uvijek ne zna hoće li Pavlek uložiti žalbu na izvršenje.

'To je na njemu, odnosno to se u ovom trenutku ne zna, ali kažem, to je na njemu. I o tome ovisi duljina koliko će to sve skupa trajati, kazao je ministar. Podsjetimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je u subotu da bi bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek mogao biti već ovaj tjedan izručen Hrvatskoj iz Kazahstana, ne bude li uložio žalbu i ako se preda te je izvijestio da DORH prima jako puno kaznenih prijava u brojnim sportskim savezima. Turudić je kazao da ne zna koje bi argument Pavlek mogao imati kako bi spriječio izručenje jer, istaknuo je, 'radi se o pravom Vedranu Pavleku, a turskim i kazahastanskim kaznenom zakonom propisano je isto kazneno djelo za koje se tereti u Hrvatskoj'. Ne znam što može učiniti, ali neću se stavljati u ulogu Vedrana Pavleka, dodao je.

Vila Vedrana Pavleka Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps



