Grmoja o aferi Pavlek: 'Politika je premrežila sve naše sportove'

Komentirajući smrt četvero migranata na granici sa Slovenijom , Grmoja je istaknuo da je riječ o ljudskoj tragediji koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. 'Kad se radi o ljudskim životima, to su ljudi koji imaju svoje obitelji, roditelje, moguće djecu', rekao je za HRT . Smatra da Hrvatska mora zauzeti čvrst stav prema ilegalnim migracijama. Kao rješenje predlaže angažman vojske na granici . 'Slanje vojske na granicu bila bi snažna odvraćajuća poruka i migrantima i krijumčarima da Hrvatska neće tolerirati ilegalne ulaske', poručio je. Dodaje kako bi takva politika smanjila broj tragedija jer bi se Hrvatska izbjegavala kao migrantska ruta. 'Naša politika je jasna - nula ilegalnih migranata', naglasio je.

Upozorio je, kako smatra, na ozbiljne slabosti države: od migracijske politike i sigurnosnih procedura do, kako tvrdi, 'glomaznog sustava koji jede sam sebe'. Posebno je naglasio da Hrvatska mora poslati jasnu poruku o ilegalnim migracijama, ali i konačno, kako kaže, 'uhvatiti se u koštac s korupcijom koja izjeda sustav'.

Ulazak američkog ratnog broda u dubrovački akvatorij Grmoja vidi kao pitanje institucionalne odgovornosti. Ističe da bi Vlada morala barem konzultirati predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika. 'To je minimum. Ako postoji neslaganje, onda bi i Sabor trebao raspravljati', rekao je. Govoreći o mogućem utjecaju na turizam, kaže da građani Dubrovnika takve prizore ne doživljavaju pozitivno.

'Ljudi koji žive od turizma sigurno to ne vole gledati', dodao je. Ipak, smatra da veći rizik za sezonu dolazi iz šire geopolitičke situacije. 'Ono što bi moglo ugroziti sezonu su posljedice rata – cijene goriva i moguće nestašice', upozorio je.

'Ne može se sve svaliti na vanjske utjecaje'

Grmoja odbacuje tvrdnje Vlade da je inflacija isključivo posljedica globalnih kretanja. Podsjeća da je Hrvatska među državama s najvišom inflacijom u Europi te kao jedan od uzroka navodi uvođenje eura. 'Bugarska sada ima najveću inflaciju upravo zbog ulaska u euro. Mi smo upozoravali da trenutak nije dobar', rekao je. Kao ključne domaće uzroke inflacije navodi - rast javnog sektora, izostanak reformi i korupciju. 'Izgubili smo 400 tisuća ljudi, a državni sektor se povećao za 100 tisuća', upozorio je. Dodaje da inflacija pogađa najranjivije. 'Oko 1,2 milijuna ljudi živi blizu praga siromaštva, a 600 tisuća umirovljenika zbraja svaki cent', rekao je.

Podržao je zahtjeve sindikata za značajnim povećanjem plaća i mirovina, ali uz važnu napomenu. 'Sasvim je jasno da se s plaćom od 1.200 eura ne može živjeti, niti riješiti stambeno pitanje', rekao je. Ipak, upozorava da bez reforme države takvi zahtjevi možda nisu realni. 'Da imamo racionalan sustav bez korupcije, to bi bili sasvim realni zahtjevi', dodao je.

Komentirajući uhićenje bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, Grmoja izražava sumnju u službena objašnjenja. 'Mislim da tom objašnjenju vjeruje jako malo građane', rekao je. Upozorava na moguće izvlačenje novca iz javnih tvrtki kroz sportske saveze. 'Sve jako podsjeća na Fimi mediju', naglasio je. Dodaje kako postoje sumnje da su se kroz razne usluge izvlačili milijuni eura, ali bez izravnih dokaza o političkom financiranju.

Grmoja smatra da je sport previše pod utjecajem politike. 'Politika je premrežila sve naše sportove', rekao je. Ističe da interes proizlazi iz popularnosti sporta i njegove važnosti za građane. 'Sport budi nacionalni ponos i zato politika želi kontrolu', objasnio je. Pozvao je na depolitizaciju sportskih institucija. 'Potrebno je maknuti sve stranke – i HDZ i SDP i Most i Možemo', poručio je.

Na pitanje je li moguće da institucije nisu primijetile višemilijunske nepravilnosti, Grmoja odgovara: 'Mislim da nitko ne vjeruje da institucije nisu znale' Kritizira rad Porezne uprave i državne revizije. 'Kako je moguće da se imovina ne istražuje? To mi je nevjerojatno', zaključio je.