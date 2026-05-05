Stigao prijedlog: Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda

O izboru predsjednika odnosno predsjednice Vrhovnog suda odlučuje Hrvatski sabor, na prijedlog predsjednika Republike. Milanović je ranije za Matić rekao da je ‘potpuno dorasla tom poslu’.

Matić je sutkinja Visokog trgovačkog suda, a njezina kandidatura ranije je dobila pozitivno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda. Prema ranijim medijskim izvješćima, podržala su je 22 od 28 sudaca koji su sudjelovali u odlučivanju.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda mjesecima je bio blokiran na saborskom Odboru za pravosuđe. Kandidati su se pred Odborom predstavili još početkom prosinca, ali Odbor nije mogao dati mišljenje jer je HDZ-ova većina u tom tijelu više puta bojkotirala sjednice, pa nije bilo kvoruma. Prema izvješćima, mišljenje o kandidatima doneseno je tek u osmom pokušaju.

Ključan politički prijepor bio je taj što je HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda vezao uz izbor preostala tri suca Ustavnog suda. Prema tadašnjim navodima, HDZ je tražio paket-dogovor: da se paralelno riješe Vrhovni sud i Ustavni sud, pri čemu bi dva ustavna suca predložila parlamentarna većina, a jednoga oporba. Oporba je to tumačila kao političku trgovinu i ucjenu.

Sama Mirta Matić bila je sporna dijelu oporbe, osobito Nikoli Grmoji, koji je tvrdio da je kompromitirana. Na sjednici Odbora, kada je postupak napokon odblokiran, Matić je dobila najviše glasova: 10 za, jedan protiv i jedan suzdržan. Jedini glas protiv bio je Grmojin. Aleksandra Maganić i Šime Savić dobili su po sedam glasova za i pet suzdržanih.

U pozadini je bio i širi sukob predsjednika Zorana Milanovića i vladajuće većine. Predsjednik je jedini ovlašten predložiti kandidata Saboru, ali prije toga mora pribaviti mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe. Ta mišljenja nisu obvezujuća, no bez završetka postupka pred Odborom prijedlog nije mogao ići prema plenarnoj sjednici. Opća sjednica Vrhovnog suda ranije je dala pozitivno mišljenje o Mirti Matić.