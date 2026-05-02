Turudić otkrio detalje o Pavleku: Kako je završio u Kazahstanu i što sada slijedi

O detaljima uhićenja Vedrana Pavleka za Dnevnik Nove TV progovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u razgovoru s Josipom Krajinović. Otkrio je da provjeravaju i druge sportske saveze jer su nakon afere sa Skijaškim savezom zatrpani nizom kaznenih prijava, a neke od njih su, kaže - vrlo utemeljene. Poručio je i da u radu na ovom slučaju nema nedodirljivih.
Na pitanje je li bilo teško doći do točne adrese gdje se nalazi Vedran Pavlek nakon što je evidentiran njegov ulazak u Kazahstan, odgovorio je:
'Prvenstveno želim naglasiti da je bila sjajna suradnja između nadležnih sigurnosnih agencija, između Ministarstva unutarnjih poslova i DORH-a, kao i s kolegama s druge strane, iz Kazahstana i prije toga u Turskoj. Upravo zahvaljujući toj besprijekornoj suradnji u koordinaciji smo uspjeli ono što smo htjeli napraviti'.
Pavleku se jedno kraće vrijeme mu se izgubio trag, ali je identificiran i znali smo da se nalazi u Almati'.
Potvrdio je da je bio u privatnom apartmanu, ali kako to da je baš izabrao Kazahstan?
'To još ne znamo čvrsto, bilo je osoba s kojima je on bio u kontaktu, kakva je to vrsta kontakta bila ne znamo još pouzdano, ali nam je to manje važno jer smo mi zapravo jako brzo njega identificirali i došli smo do rješenja o izručenju'.
Što se tiče Pavlekovog kretanja, Turudić otkriva da je bio u Turskoj, u Istanbulu, u jednom hotelu.
'Da bi se izručio Hrvatskoj njemu su izuzeti razni dokazi, ali nije mu putovnica mogla biti oduzeta zbog toga što rješenje o ekstradiciji nije bilo pravomoćno. To je bilo u vrijeme vikenda, mislim da je trajalo od petka do nedjelje, dok turski sud nije donio rješenje, on je u međuvremenu odletio u Dubai, bio je na međunarodnom terminalu u Dubaiju, iz Dubaija je odletio u Kazahstan'.
'Nalazi se u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu, dalja procedura zapravo zavisi o njemu, ako on pristane na dobrovoljnu predaju on može sljedeći tjedan biti u Hrvatskoj. Ako se odluči da će koristiti pravna sredstva koja ima, ima pravo na žalbu protiv rješenja o izručenju i onda protiv tog sljedećeg rješenja ima također pravo na žalbu, to je na njemu da odluči, bit će kako će on odlučiti, u svakom slučaju, nadam se da to neće trajati nerazumno dugo vremena', pojasnio je.
'Ako pristane bit će sljedeći tjedan izručen, ako pristane dragovoljno, ako ne - onda kad potroši sva pravna sredstva, to može trajati i mjesecima', dodaje.
Protiv njega je, potvrdio je Turudić, doneseno rješenje o određivanju istražnog zatvora, po zakonskim osnovama iz stavka 1, 2 i 3 članka 123 Zakona o kaznenom postupku, dakle radi opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, da kažem najkraće moguće.
'Sad kad dođe u Hrvatsku, nadam se da će doći, da će biti izručen, on ima pravo na žalbu protiv tog rješenja, o žalbi odlučuje Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu'.
Druge istrage
Na pitanje može li se očekivati proširenje istrage oko Skijaškog saveza, odgovara:
'Uvijek je to moguće, ispituju se svjedoci, provode se dokazi, čita se dokumentacija, ako utvrdimo da ima razloga za proširenje istrage naravno da ćemo proširiti, ne vodeći pri tome nikakvog računa o kome se radi'.
Provode se izvidi i protiv drugih sportskih saveza, je li stiglo još kaznenih prijava?
'Jako puno dobivamo, dobivamo dnevno i anonimne i potpisane kaznene prijave radi sumnje u postojanje kaznenih djela, ne samo u sportskim savezima nego i u jedinicama lokalne uprave, svugdje, jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne, nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza, radi se u nekim slučajevima o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama', rekao je glavni državni odvjetnik.