Turudić otkrio detalje o Pavleku: Kako je završio u Kazahstanu i što sada slijedi

O detaljima uhićenja Vedrana Pavleka za Dnevnik Nove TV progovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u razgovoru s Josipom Krajinović. Otkrio je da provjeravaju i druge sportske saveze jer su nakon afere sa Skijaškim savezom zatrpani nizom kaznenih prijava, a neke od njih su, kaže - vrlo utemeljene. Poručio je i da u radu na ovom slučaju nema nedodirljivih. Na pitanje je li bilo teško doći do točne adrese gdje se nalazi Vedran Pavlek nakon što je evidentiran njegov ulazak u Kazahstan, odgovorio je: 'Prvenstveno želim naglasiti da je bila sjajna suradnja između nadležnih sigurnosnih agencija, između Ministarstva unutarnjih poslova i DORH-a, kao i s kolegama s druge strane, iz Kazahstana i prije toga u Turskoj. Upravo zahvaljujući toj besprijekornoj suradnji u koordinaciji smo uspjeli ono što smo htjeli napraviti'.

Pavleku se jedno kraće vrijeme mu se izgubio trag, ali je identificiran i znali smo da se nalazi u Almati'. Potvrdio je da je bio u privatnom apartmanu, ali kako to da je baš izabrao Kazahstan? 'To još ne znamo čvrsto, bilo je osoba s kojima je on bio u kontaktu, kakva je to vrsta kontakta bila ne znamo još pouzdano, ali nam je to manje važno jer smo mi zapravo jako brzo njega identificirali i došli smo do rješenja o izručenju'. Što se tiče Pavlekovog kretanja, Turudić otkriva da je bio u Turskoj, u Istanbulu, u jednom hotelu. 'Da bi se izručio Hrvatskoj njemu su izuzeti razni dokazi, ali nije mu putovnica mogla biti oduzeta zbog toga što rješenje o ekstradiciji nije bilo pravomoćno. To je bilo u vrijeme vikenda, mislim da je trajalo od petka do nedjelje, dok turski sud nije donio rješenje, on je u međuvremenu odletio u Dubai, bio je na međunarodnom terminalu u Dubaiju, iz Dubaija je odletio u Kazahstan'.

Vila Vedrana Pavleka

'Nalazi se u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu, dalja procedura zapravo zavisi o njemu, ako on pristane na dobrovoljnu predaju on može sljedeći tjedan biti u Hrvatskoj. Ako se odluči da će koristiti pravna sredstva koja ima, ima pravo na žalbu protiv rješenja o izručenju i onda protiv tog sljedećeg rješenja ima također pravo na žalbu, to je na njemu da odluči, bit će kako će on odlučiti, u svakom slučaju, nadam se da to neće trajati nerazumno dugo vremena', pojasnio je. 'Ako pristane bit će sljedeći tjedan izručen, ako pristane dragovoljno, ako ne - onda kad potroši sva pravna sredstva, to može trajati i mjesecima', dodaje. Protiv njega je, potvrdio je Turudić, doneseno rješenje o određivanju istražnog zatvora, po zakonskim osnovama iz stavka 1, 2 i 3 članka 123 Zakona o kaznenom postupku, dakle radi opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, da kažem najkraće moguće. 'Sad kad dođe u Hrvatsku, nadam se da će doći, da će biti izručen, on ima pravo na žalbu protiv tog rješenja, o žalbi odlučuje Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu'.