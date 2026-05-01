Pavleku u Kazahstanu pomagao Hrvat? Pravnik otkriva kolika mu kazna prijeti

‘Nisam upoznat sa sadržajem rješenja o provođenju istrage te stoga ne znam konkretno koja se sve kaznena djela Vedranu Pavleku stavljaju na teret, osim onoga što proizlazi iz priopćenja USKOK-a. Međutim, može se zaključiti da nas očekuje dugotrajan i složen kazneni postupak’, rekao je Radić.

Novinar Jutarnjeg lista Dražen Antolić razgovarao je s Davorom Radićem, jednim od vodećih hrvatskih stručnjaka za sportsko pravo. Iako ističe da je riječ ponajprije o kaznenopravnom predmetu, Radić upozorava da bi p ostupak mogao biti dug i složen.

Prema neslužbenim informacijama RTL-a , Pavlek u trenutku uhićenja nije bio sam. Tijekom boravka u Kazahstanu navodno mu je pomagao i jedan hrvatski državljanin koji se trenutačno nalazi u toj zemlji, a policiji je otprije poznat.

Prema dostupnim informacijama, dodaje, riječ je o više kaznenih djela koja bi se mogla promatrati u stjecaju, što utječe i na složenost postupka i na moguću visinu kazne.

Radić navodi da se Pavlek, prema medijskim informacijama, trenutačno nalazi u ekstradicijskom pritvoru u Kazahstanu.

‘S obzirom na to da mu je već određen istražni zatvor, po dolasku u Hrvatsku bit će sproveden u istražni zatvor radi daljnjeg vođenja kaznenog postupka. Sam postupak izručenja iz Kazahstana u Hrvatsku može trajati otprilike jedan do dva mjeseca, ovisno o tome hoće li se Pavlek protiviti izručenju ili će na njega pristati’, kaže Radić.

Kada je riječ o mogućoj kazni, naglašava da se u slučaju stjecaja kaznenih djela ne izriču zasebne kazne za svako djelo, nego sud utvrđuje jedinstvenu kaznu.

‘Prema dostupnim informacijama o pravnoj kvalifikaciji, maksimalna jedinstvena kazna koja se u ovakvim slučajevima može izreći iznosi do 20 godina zatvora’, ističe Radić.

HSS u postupku ima položaj oštećenika. Ako bude tražio naknadu štete, morat će istaknuti imovinskopravni zahtjev prema Pavleku, odnosno prema svim osobama koje bi eventualno bile proglašene krivima. Iznos štete, koji se u javnosti spominjao na razini od 30 milijuna eura, tek treba biti utvrđen u postupku.

U praksi se šteta može naplatiti samo do visine stvarne imovine osuđenih osoba, pa se u ovakvim slučajevima često nadoknadi tek dio ukupnog iznosa.