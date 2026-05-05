Varaždinski dogradonačelnik želi dokumente tvrtke Tipos Resurs: 'Sigurno je bilo pogodovanja'

Marković je sazvao konferenciju za novinare na lokaciji u Varaždinu na kojoj i dalje stoje velike količine otpada. Izjavio je kako je podnio zahtjeve za pristup informacijama Varaždinskoj županiji, Državnom inspektoratu i MUP-u, tražeći dozvole, rješenja i zapisnike vezane uz poslovanje tvrtke Tipos Resurs.

Josip i Monika Šincek, vlasnici tvrtke, uhićeni su u veljači 2025. u akciji Uskoka zbog sumnje na nezakonito skladištenje oko 35.000 tona otpada u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu, a sumnja se na ekološki kriminal između 2022. i 2024. godine.

Marković je istaknuo da mjesecima nema odgovora nadležnih na pitanja o zbrinjavanju otpada, iako je riječ o lokaciji koja je bila predmet javne nabave.

„Postavljate zastupničko pitanje, ne dobijete odgovore, dobio je tjednik Nacional pa su se neke stvari razjasnile, ali i dalje nema odgovora. Zato sam danas poslao na nekoliko adresa zahtjev za pristup informacijama”, rekao je.