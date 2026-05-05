Pale cijene nafte na međunarodnim tržištima: 'To je i dalje prije jednokratni događaj'

Na londonskom tržištu barelom nafte marke Brent poslijepodne se trgovalo po cijeni od 112,61 dolara , za 1,83 dolara odnosno 1,6 posto nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine dan ranije, kada su završile u plusu od 5,8 posto. Na američkom tržištu barel nafte marke WTI pojeftinio je za 2,5 dolara ili 2,35 posto , na 103,92 dolara, nakon što je u ponedjeljak poskupio za 4,4 posto.

Brodarska kompanija Maersk objavila je da je Alliance Fairfax, brod za prijevoz vozila pod američkom zastavom kojim upravlja njezina podružnica Farrell Lines, u ponedjeljak izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac u pratnji američkih vojnih snaga.

„To pokazuje da je ograničen sigurni prolaz moguć u trenutnim uvjetima i pomaže u ublažavanju nekih od najgorih strahova od poremećaja u opskrbi“, kazao je glavni tržišni analitičar u KCM Tradeu Tim Waterer u e-poruci.

„Međutim, to je i dalje prije jednokratni događaj nego potpuno ponovno otvaranje“, dodao je.

Iran je u ponedjeljak pokrenuo napade u Perzijskom zaljevu kako bi se suprotstavio američkim pokušajima preuzimanja kontrole nad Hormuškim tjesnacem, ključnim plovnim putem za tranzit nafte i plina s Bliskog istoka. Nekoliko trgovačkih brodova u Zaljevu izvijestilo je o eksplozijama ili požarima u ponedjeljak, a u naftnoj luci u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojoj se nalazi velika američka vojna baza, izbio je požar nakon iranskih napada projektilima.

Američka vojska u ponedjeljak je objavila da je uništila šest iranskih malih brodova, kao i krstareće projektile i dronove, nakon što je američki predsjednik Donald Trump poslao mornaricu da prati tankere kroz Hormuški tjesnac u sklopu inicijative koju je nazvao Projekt sloboda.

„Cijene se i dalje kreću unutar raspona u kojem zamjetno osciliraju, najvećim dijelom pod utjecajem stalnih napetosti u Hormuškom tjesnacu“, ocijenila je viša tržišna analitičarka tvrtke Phillip Nova Priyanka Sachdeva.

„Iako su se cijene proteklih dana lagano smanjile, to nije posljedica stvarnog poboljšanja temeljnih pokazatelja, već je rezultat privremenog olakšanja nakon što su Sjedinjene Države pokrenule inicijativu pod nazivom 'Projekt Sloboda'“, dodala je.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak bio jeftiniji za 4,57 dolara nego u prošli petak, te je stajao 116,54 dolara.