Krhko primirje ugroženo: SAD i Iran bore se za kontrolu Hormuza

Krhko primirje na Bliskom istoku ugroženo je u utorak naporima Irana i Sjedinjenih Država da uspostave kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf objavio je u utorak na društvenim mrežama da su Sjedinjene Države i njezini saveznici kršenjem primirja ugrozili brodarstvo i tranzit energije kroz taj vitalni plovni put. "Dobro znamo da je nastavak trenutne situacije nepodnošljiv za Sjedinjene Države, a mi još nismo ni počeli", rekao je. Američka vojska je priopćila u ponedjeljak da je uništila šest iranskih malih brodova, krstareće rakete i dronove nakon što je predsjednik Donald Trump poslao mornaricu da prati tankere kroz tjesnac u kampanji koju je nazvao "Projekt sloboda". Uski plovni put kojim se prevozi veliki dio globalnih zaliha nafte, gnojiva i drugih proizvoda, praktički je zatvoren otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. veljače, uzrokujući porast cijena diljem svijeta.

Blokada iranskih luka Nekoliko trgovačkih brodova u Perzijskom zaljevu prijavilo je eksplozije ili požare u ponedjeljak, a u naftnoj luci u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojemu se nalazi velika američka vojna baza, izbio je požar nakon iranskih napada projektilima. Iranska Revolucionarna garda učinkovito je zatvorila Hormuški tjesnac prijetnjama minama, dronovima, raketama i brzim jurišnim plovilima, a Sjedinjene Države odgovorile su blokadom iranskih luka. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da događaji u ponedjeljak pokazuju da ne postoji vojno rješenje za krizu. Arakči je dodao da mirovni pregovori napreduju uz posredovanje Pakistana i upozorio SAD i UAE da se ne uvuku u "močvaru".

Iran negira prelaske Američka vojska objavila je da su dva američka trgovačka broda prošla kroz tjesnac, uz podršku razarača s navođenim raketama američke mornarice. Nije poznato vrijeme prolaska. Iran negira da je bilo ikakvih prelazaka, iako je brodarska tvrtka Maersk priopćila da je brod Alliance Fairfax pod američkom zastavom isplovio pod američkom vojnom pratnjom u ponedjeljak. Zapovjednik američkih snaga u regiji rekao je da je njegova flota uništila šest malih iranskih brodova, što je Iran također porekao. Iranski mediji citirali su vojnog zapovjednika koji je rekao da su američke snage ciljale dva mala komercijalna broda, pri čemu su ubile pet civila.

Napad na američki brod Iran je u ponedjeljak rekao i da je otvorio vatru na američki ratni brod koji se približavao tjesnacu, prisiljavajući ga da se okrene. Iranski dužnosnici kasnije su vatru opisali kao hice upozorenja. Reuters nije mogao neovisno provjeriti događaje u Hormuškom tjesnacu jer su dvije strane dale kontradiktorne izjave. Južna Koreja je priopćila da je njezin trgovački brod HMM Namu pretrpio eksploziju i požar u strojarnici dok je bio u tjesnacu, iako nitko na brodu nije ozlijeđen. Vladin glasnogovornik rekao je da nije jasno je li požar uzrokovan napadom. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izvijestila je u ponedjeljak da su dva broda pogođena uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata, a emiratska naftna tvrtka ADNOC rekla je da je jedan od njezinih praznih tankera za naftu pogođen iranskim dronom.

Emiratska naftna luka u plamenu Iranske vlasti objavile su kartu, kako navode, proširenog pomorskog područja koje je sada pod iranskom kontrolom, a proteže se izvan tjesnaca i uključuje duge dijelove obale UAE-a. Nakon cjelodnevnog napada dronovima i raketama na teritorij UAE-a, uključujući i onaj koji je uzrokovao požar u važnoj naftnoj luci Fudžairah, UAE je objavio da iranski napadi označavaju ozbiljnu eskalaciju te da zadržava pravo na odgovor. Iranska karta uključivala je Fudžairah i još jednu emiratsku luku Khorfakkan. Obje luke nalaze se u Omanskom zaljevu i na njih se UAE oslanja od početka sukoba kako bi se zaobišao blokirani tjesnac. Ako bi Iran bio u stanju kontrolirati pristup tim lukama, to bi značilo gotovo potpunu pomorsku opsadu te arapske države Perzijskog zaljeva.

Iranska državna televizija izvijestila je da su vojni dužnosnici potvrdili da su napali UAE u odgovoru na "avanturizam američke vojske". Savjetnik predsjednika UAE-a Anwar Gargash rekao je u utorak da je Abu Dhabi primio poruke solidarnosti od regionalnih i drugih saveznika, koje, kako je rekao, "potvrđuju da je Iran agresor i odgovoran za eskalaciju krize" u regiji. Zastali mirovni napori Rat na Bliskom istoku odnio je tisuće života i potresao globalno gospodarstvo. Američki i iranski dužnosnici održali su jedan krug mirovnih pregovora licem u lice, ali pokušaji organiziranja novih sastanaka nisu bili uspješni. Trump je rekao da je cilj američkih i izraelskih napada bio eliminirati neposredne prijetnje iz Irana, odnosno njegove nuklearne i balističke raketne programe, podršku Hamasu i Hezbolahu te "prijeteće aktivnosti" Teherana. Iranski državni mediji izvijestili su u nedjelju da je Washington predao svoj odgovor na iranski prijedlog od 14 točaka putem Pakistana te da ga Iran razmatra.