Dječja pravobraniteljica predložila svoju zamjenicu: Vodi zagrebački centar za zdravlje mladih

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić predložila je Hrvatskom saboru da za jednu od njene dvije zamjenice izabere Ellu Selak Bagarić, magistru psihologije, doktorandicu i voditeljicu Centra za zdravlje mladih pri Domu zdravlja Zagreb - Istok.
Predlaže je nakon procedure koju je pokrenula u ožujku s obzirom da sadašnjoj zamjenici Mariji Gabelici Šupljika osmogodišnji mandat istječe za nekoliko dana, 18. svibnja.
Pravobraniteljica je u ožujku objavila javni poziv za izbor svoje zamjenice, odnosno zamjenika, na koji je stiglo devet potpunih i pravodobnih prijava. S obzirom da je svih devetero kandidata zadovoljilo formalne uvjete svi su pozvani na intervju kojemu se odazvalo njih osam.
Nakon provedenog postupka Katkić Stanić Saboru predlaže izbor Selak Bagarić.
Pravobraniteljica za djecu ima dvije zamjenice koje se, kao i ona, imenuju na osam godina i mogu biti ponovno imenovane. Jedna od zamjenica mora biti pravnica, a sada je to Tatjana Holjevac koju je Sabor na tu dužnost imenovao u lipnju 2024. godine.
Svježi staž ima i Katkić Stanić, novom pravobraniteljicom koja će štititi dječja prava Sabor ju je imenovao u studenom prošle godine, a na toj je dužnosti zamijenila dotadašnju pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević.