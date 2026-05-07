ELLA BAGARIĆ

Dječja pravobraniteljica predložila svoju zamjenicu: Vodi zagrebački centar za zdravlje mladih

I.K./Hina

07.05.2026 u 07:09

Ella Selak Bagarić Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić predložila je Hrvatskom saboru da za jednu od njene dvije zamjenice izabere Ellu Selak Bagarić, magistru psihologije, doktorandicu i voditeljicu Centra za zdravlje mladih pri Domu zdravlja Zagreb - Istok.

Predlaže je nakon procedure koju je pokrenula u ožujku s obzirom da sadašnjoj zamjenici Mariji Gabelici Šupljika osmogodišnji mandat istječe za nekoliko dana, 18. svibnja.

Pravobraniteljica je u ožujku objavila javni poziv za izbor svoje zamjenice, odnosno zamjenika, na koji je stiglo devet potpunih i pravodobnih prijava. S obzirom da je svih devetero kandidata zadovoljilo formalne uvjete svi su pozvani na intervju kojemu se odazvalo njih osam.

Nakon provedenog postupka Katkić Stanić Saboru predlaže izbor Selak Bagarić.

Pravobranite­ljica za djecu ima dvije zamjenice koje se, kao i ona, imenuju na osam godina i mogu biti ponovno imenovane. Jedna od zamjenica mora biti pravnica, a sada je to Tatjana Holjevac koju je Sabor na tu dužnost imenovao u lipnju 2024. godine.

Svježi staž ima i Katkić Stanić, novom pravobraniteljicom koja će štititi dječja prava Sabor ju je imenovao u studenom prošle godine, a na toj je dužnosti zamijenila dotadašnju pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević.

Oglasio se Iran: Što s osjetljivim pitanjima
Hrvatska na crnoj listi: Ovo su zemlje Europe s najgorim razinama opasnih čestica u zraku
Netanyahu tražio detalje pregovora SAD-a i Irana izravno od američke administracije

