U Hrvatsku stiglo 25 kartica, šest mobitela i crna bilježnica Vedrana Pavleka

Još se čekaju službene informacije iz Kazahstana . O Pavlekovoj žalbi na izručenje trebao bi odlučivati viši sud u Almatyju, a on se uopće nije obratio za pomoć hrvatskom veleposlanstvu u Kazahstanu niti je službeno stigla ikakva nota o uhićenju.

Predmeti koji su mu oduzeti u Turskoj kao vrijedan izvor dokaza istražiteljima stigli su diplomatskom poštom i već su na USKOK-u, a Dnevnik Nove TV. Osim spomenutog u Hrvatsku je stigao i laptop, 10 USB-ova i eksterni hard disk.

Podsjetimo, sumnja se da je Pavlek vodio mrežu koja je tijekom 11 godina izvukla oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza do se sumnja da je trećina tog iznosa završila na Pavlekovim računima u inozemstvu.

Pranje novca

Model je, prema sumnjama, uključivao fiktivne ugovore i preusmjeravanje novca preko povezanih tvrtki, nakon čega bi dio sredstava završavao kod njega. Dio novca vraćao se u gotovini za isplate “na ruke”.

Uz Pavleka osumnjičeni su bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos, nekadašnji glasnogovornik HSS-a Nenad Eror, direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj te austrijski i lihtenštajnski državljanin Georg Mauser i slovačka državljanka Martina Streženicki koji su upravljali off-shore tvrtkama preko kojih se izvlačio novac.

Stvar se javno počela raspetljavati nakon što je na granici s Italijom pao Eror sa 116.000 eura. Uz novac je pronađen popis osoba kojima je trebalo isplatiti sredstva, pri čemu su kod nekih imena stajali iznosi od 0 eura. Pavlek je, prema sumnjama, sastavljao takve liste i određivao raspodjelu novca.