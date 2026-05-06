EPPO akcija: 20 uhićenih, cure detalji 'operacije'

Prema neslužbenim informacijama, u današnjoj je akciji EPPO-a uhićeno 20 osoba , kazala je za Dnevnik HTV-ova novinarka Iva Magušić Dumančić. Podsjetila je kako se Ured EPPO-a oglasio još tijekom jutra šturim priopćenjem, tako da mediji u cijelom slučaju ovise o neslužbenim informacijama koje govore da se radi o dvije istrage.

'Jedna obuhvaća bivšu zaposlenicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, koju se sumnjiči da je poljoprivrednicima lažirala podatke kako bi dobili čim veće subvencije EU i da je za to primila mito', rekla je. Dodaje kako je u drugoj istrazi obuhvaćen trenutačni zaposlenik te iste agencije, navodno nasljednik bivše zaposlenice, kojeg se sumnjiči da je subvencije dodjeljivao onima koji na te subvencije nemaju pravo.

Ponovila je kako se radi o neslužbenim informacijama. Istraga se provodi u 4 županije i Gradu Zagrebu, a uhićene terete za zloporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, krivotvorenje dokumenata, a sve u sklopu zločinačkog udruživanja i na teret proračuna EU.