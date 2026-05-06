Benčić: ‘Opskurni portali šire laž da je moj djed ubojica. To je laž'

Navela je kako je na 'opskurnim portalima', a pritom izrijekom spominje Hrvatska danas i Narod.hr, objavljena optužba da je stanoviti Stjepan Benčić 1945. godine ubio osobu i oteo joj farmu konja, a nju se proziva kao njegovu unuku. Njen status prenosimo u cijelosti.

Zadnjih nekoliko dana na opskurnim portalima širi se beskrupulozna laž i optužba o mom pokojnom djedu. Optužuju stanovitog Stjepana Benčića da je 1945 ubio nekog i oteo mu farmu konja, a mene prozivaju kao njegovu unuku. Nisu me prije objave kontaktirali da provjere barem najbazičnije činjenice. Primjerice, da provjere je li se moj djed tako zvao, radi li se uopće o istoj osobi. Mogli su to provjeriti i u javnim knjigama. Naime, nije se zvao Stjepan. Čak ni to nisu bili u stanju provjeriti, već su doslovno na osnovu prezimena zaključili da je to moj djed i da je taj čovjek ubojica. No njima istina nije ni važna. Cilj im je oblatiti, diskvalificirati, sotonizirati nekog tko se više ne može ni pravno obraniti jer je preminuo. Cilj je tu lažnu optužbu prenijeti dvije generacije dalje na unuku jer im je to politički oportuno pa makar preko leđa umrlih. Sve to je slušao i odšutio HDZov ministar Medved koji je stajao pokraj Josipa Križa dok je te laži iznosio medijima. Time je blagoslovio širenje najgore vrste lažnih vijesti zbog kojih su moj otac, mama i brat danima uznemireni', napisala je Benčić.

Dodala je da zato traži da se ministar Medved jasno distancira od ove bezumne optužbe koja je izrečena na njegovoj konferenciji za medije, da se Josip Križ koji uporno tvrdi da je navedena osoba moj djed mada se ni u imenu ne poklapaju također ispriča mojoj obitelji zbog ozbiljne štete koja joj je nanijeta.

'Na kraju poručujem stanovitom Nevenu Paveliću, suradniku notornog Miljenka Manjkasa, koji ovo objavljuje na svom portalu Hrvatska danas kao i Narod.hr portalu da su metode koje koriste za uništavanje nečije reputacije, obitelji ili uspomene na preminule bližnje dno hrvatske javne sfere, dezinformacijsko podzemlje nastalo po uzoru na najgore režime u povijesti', zaključila je Benčić.