Prevare s poticajima: 'Sustav se ne da prevariti'

Gosti urednika i voditelja Mislava Togonala u Otvorenom su: Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; Sandra Benčić, članica saborskog Odbora za poljoprivredu; Marijana Petir, predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu i, u Studiju Osijek, Petar Pranjić, ratar.

Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu danas su, u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima Europske unije, provedna uhićenja u nekoliko županija. Istragom je obuhvaćeno 12 OPG-ova, navodno je uhićeno 20 osoba.

Postavlja se pitanje i jesu li neki djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi godinama primali mito i je li se i kako varalo na uvećanim površinama i lažiranim programima gnojenja.

Na pitanje što se to istražuje u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, Tugomir Majdak kazao je kako tereba naglasiti da Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju surađuje s Uredom europskog javnog tužitelja i s OLAF-om, i da upravo temeljem izvida Agencije su najnovije nepravilnosti uočene i od strane Agencije dojavljene EPPO-u te su danas uslijedile akcije.



'Izvidi su u tijeku. Imamo dva smjera nepravilnosti. Jedan je vezan uz korištenje ARKORD sustava, riječ je o evidenciji zemljišta i u okviru toga Agencija provjerava raspoloživost svake parcele u odnosu na poljoprivrednika, kada on prijavi svoje zemljište ili zemljište u zakupu putem valjane isprave Agenciji, on ima pravo na potporu. Potpora ide po hektaru, ima pravo i na potporu po grlu ako se radi o stočarskoj proizvodnji. U tom je slučaju nepravilnost uočena kad se prijavila površina parcela u ARKORD sustav koja nije imala javne isprave. To je naš sustav uočio i izvidi su trajali godinu dana i ta je nepravilnost prijavljena EPPO-u', kazao je Tugomir Majdak.



Dodao je da se sustav ne može prevariti. Objasnio je da su neki, netom prije završetka upisa u ARKOD sustav upisivali površine, da bi se prije same kontrole ispisvali kako bi zavarali sustav.



'Sustav se ne da zavarati i naše službe unutar Agencije uočile su nepravilosti i prijavile nadležnim tijelima', kazao je Majdak.



To je, kazao je, prema dostupnim informacijama, radila jedna bivša djelatnica Agencije, koja nije na tom radnom mjestu već tri godine.