Željko Malnar najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini

Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom kotaru. Prvo mjesto dodijelio mu je stručni žiri, a dobio je i novčanu nagradu od 5.000 eura.

Pobjednici putuju u Bruxelles

Drugo mjesto i novčanu nagradu od 3.000 eura dobio je Valentin Krtalić, s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u EU, ponajviše u Njemačku, a treće mjesto i 2.000 eura pripalo je Krunoslavu Zduniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina, koji je ujedno i pobjednik glasanja čitatelja "Jutarnjeg lista".

Nagrade na 11. po redu izboru najboljim mladim poljoprivrednicima uručili su potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta Sunčana Glavak te zamjenica glavnog urednika "Jutarnjeg lista" Gordana Galović Dupan.