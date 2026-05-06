Željko Malnar najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini

Najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar iz Trsća, a izabran je u sklopu 7. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu
Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom kotaru. Prvo mjesto dodijelio mu je stručni žiri, a dobio je i novčanu nagradu od 5.000 eura.
Pobjednici putuju u Bruxelles
Drugo mjesto i novčanu nagradu od 3.000 eura dobio je Valentin Krtalić, s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u EU, ponajviše u Njemačku, a treće mjesto i 2.000 eura pripalo je Krunoslavu Zduniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina, koji je ujedno i pobjednik glasanja čitatelja "Jutarnjeg lista".
Nagrade na 11. po redu izboru najboljim mladim poljoprivrednicima uručili su potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta Sunčana Glavak te zamjenica glavnog urednika "Jutarnjeg lista" Gordana Galović Dupan.
Na ovogodišnji natječaj pristiglo je 49 prijava iz cijele Hrvatske, a u uži krug ušlo je 20 finalista.
Svi finalisti, na poziv eurozastupnice Glavak, krajem godine putuju u Bruxelles na završnicu izbora najboljeg mladog poljoprivrednika u Europi, na godišnjem Europskom kongresu mladih poljoprivrednika, stoji u priopćenju.
Uz nagrade stručnog žirija, dodijeljene su i posebne nagrade pa je tako dm nagradu za održivost u vrijednosti 500 eura osvojio Matija Kaštelan iz tvrtke Natura Rab, čiji asortiman od 40 proizvoda baštini ekološku tradiciju otoka Raba.
Dosadašnji pobjednici izbora najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika su Martina Petrović iz Vukojevaca 2014. za uzgoj crne svinje, Ivan Veselić iz Novog Sela Palanječkog 2015. za ekološku proizvodnju voća i povrća te turizam u Lonjskom polju, a za dobitnik za 2017. Matija Cetinić-Frankos iz Zaprešića za ekološki uzgoj bobičastog voća u zadruzi Berry Organica. Nagradu 2018. dobio je Ivan Gašić iz Beketinaca za proizvodnju i preradu kravljeg mlijeka, a Zvonimir Kalić iz Vrpolja 2019. za uzgoj industrijske konoplje.
Goran Vrabec iz Igrišća nagradu je dobio 2021. za uzgoj ljutih papričica i brend Volim ljuto, Ilija Jurić iz Velike Kosnice 2022. za uzgoj jestivog cvijeća, mikro povrća i egzotičnog bilja, David Pejić iz Habijanca 2023., suvlasnik Zrno eko-imanja, Dario Pocedulić 2024., uzgajivač heljde i bezglutenskih prehrambenih proizvoda te Maja Šulog 2025., uzgajivačica egzotičnog voća i povrća, koja je Hrvatsku predstavljala na prošlogodišnjem Europskom kongresu mladih poljoprivrednika u Bruxellesu.