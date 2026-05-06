Umro osnivač CNN-a

Osnivač CNN-a Ted Turner, medijski pionir i filantrop koji je revolucionirao televizijsko novinarstvo pokretanjem prve 24-satne informativne mreže, umro je u srijedu u 87. godini, objavila je tvrtka Turner Enterprises, prenio je CNN.

Turner je ostao upamćen kao jedan od najutjecajnijih ljudi američke medijske industrije, a osnivanjem CNN-a 1980. godine trajno je promijenio način praćenja i emitiranja vijesti diljem svijeta.