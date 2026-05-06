Ted Turner

Umro osnivač CNN-a

Bi. S. / Hina

06.05.2026 u 16:25

Ted Turner
Ted Turner Izvor: Profimedia / Autor: Ahmed Fesal Bayaa / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Medijski pionir i filantrop koji je revolucionirao televizijsko novinarstvo umro je u srijedu u 87. godini

Osnivač CNN-a Ted Turner, medijski pionir i filantrop koji je revolucionirao televizijsko novinarstvo pokretanjem prve 24-satne informativne mreže, umro je u srijedu u 87. godini, objavila je tvrtka Turner Enterprises, prenio je CNN.

Turner je ostao upamćen kao jedan od najutjecajnijih ljudi američke medijske industrije, a osnivanjem CNN-a 1980. godine trajno je promijenio način praćenja i emitiranja vijesti diljem svijeta.

vezane vijesti

preporučujemo

ukidanje veta

ukidanje veta

Berlin želi promjenu pravila u EU-u, Hrvatska među protivnicima: 'To je pitanje života i smrti!'
bijes zbog rata

bijes zbog rata

Pokušaj atentata na Trumpa povezan s Iranom? FBI češlja objave osumnjičenog napadača
tragedija

tragedija

Užas na Mrežnici: Policija pronašla dva tijela

najpopularnije

Još vijesti