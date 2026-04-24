Charles Michel pozvao EU da dobro razmisli prije ukidanja veta: 'Neki čelnici su se skrivali iza Orbana'

Bivši predsjednik Europskog vijeća Charles Michel izjavio je da su pojedini čelnici država članica Europske unije ‘skrivali iza’ mađarskog premijera Viktora Orbána, posebno u kontekstu blokada važnih odluka na razini Unije. U razgovoru za Euronews upozorio je da unatoč frustracijama oko donošenja odluka, treba biti oprezan s idejama o ukidanju načela jednoglasnosti u odlučivanju. ‘Europski projekt, europske vrijednosti i suživot važniji su nego ikad, ali očuvanje jedinstva nije lako’, rekao je Michel.

Dodao je da se u Uniji često pronalaze razlozi za odgađanje odluka. ‘Čini se da uvijek postoje razlozi za odugovlačenje i gubljenje vremena, što je za žaljenje’, istaknuo je. Michelovi komentari dolaze nakon višemjesečnih blokada Mađarske, ali i Slovačke, koje su sprječavale donošenje odluka o 90 milijardi eura zajma Ukrajini i novom paketu sankcija protiv Rusije. Obje su mjere na kraju ipak odobrene nakon povlačenja veta. Na pitanje može li politički razvoj u Mađarskoj dovesti do veće kohezije unutar EU-a, Michel je rekao da se nada većem jedinstvu, ali je upozorio da problem nije isključivo vezan uz Orbána. ‘Neki u Europskom vijeću skrivali su se iza Viktora Orbána’, rekao je, dodajući da dio čelnika dijeli njegove političke stavove, uključujući i one o Ukrajini.

Charles Michel i Ursula von der Leyen Izvor: Profimedia / Autor: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia