zaštita plovidbe

Francuski nosač zrakoplova kreće prema Hormuzu, prošao kroz Sueski kanal

M. Šu./Hina

06.05.2026 u 15:48

Nosač zrakoplova Charles de Gaulle
Nosač zrakoplova Charles de Gaulle Izvor: EPA / Autor: ORESTIS PANAGIOTOU
Bionic
Reading

Skupina nosača zrakoplova „Charles de Gaulle“ ulazi u Crveno more i Adenski zaljev u sklopu priprema Francuske i Britanije za buduću misiju osiguranja slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu, objavila je u srijedu francuska vojska.

Francusko Ministarstvo oružanih snaga navelo je u priopćenju da je skupina nosača zrakoplova u srijedu prošla kroz Sueski kanal, ploveći prema južnom dijelu Crvenog mora.

Ta francuska udarna skupina nosača zrakoplova raspoređena je u istočnom Sredozemlju ubrzo nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, a na moru može ostati između četiri i pet mjeseci.

Francuska i Britanija predvode inicijativu za uspostavu međunarodne misije zaštite plovidbe u Hormuškom tjesnacu, kada to uvjeti dopuste.

Plovidba u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi gotovo petina svjetske nafte, ozbiljno je poremećena sukobom s Iranom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ukidanje veta

ukidanje veta

Berlin želi promjenu pravila u EU-u, Hrvatska među protivnicima: 'To je pitanje života i smrti!'
bijes zbog rata

bijes zbog rata

Pokušaj atentata na Trumpa povezan s Iranom? FBI češlja objave osumnjičenog napadača
tragedija

tragedija

Užas na Mrežnici: Policija pronašla dva tijela

najpopularnije

Još vijesti