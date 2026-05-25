AI ubrzano mijenja tržište rada. Evo tko je prvi na udaru i kako se zaštititi

'Najvrjedniji poslovi, oni za koje ljudima govorimo da zbog njih trebaju ići na fakultet - softverski inženjeri, financijski stručnjaci, računovođe, odvjetnici - upravo su među najizloženijima automatizaciji pomoću AI-a', rekao je za CNN David Shrier , profesor umjetne inteligencije i inovacija na Imperial Collegeu London.

Prema analizi Goldman Sachsa, umjetna inteligencija već sada smanjuje mjesečni rast zaposlenosti u SAD-u za oko 16 tisuća radnih mjesta godišnje. Najveći pritisak pritom osjećaju takozvani knowledge workers, odnosno zaposlenici čiji se posao temelji na obradi informacija, analizi, pisanju, računanju ili programiranju - upravo onome u čemu generativni AI danas najviše napreduje.

Posao više nije jedna funkcija, već skup zadataka

Stručnjaci upozoravaju da zaposlenici više ne bi trebali promatrati svoj posao kao jedinstvenu ulogu, nego kao niz različitih zadataka koji se izmjenjuju tijekom dana. Upravo su oni repetitivni, predvidivi i strogo proceduralni poslovi najranjiviji kad je riječ o automatizaciji.

Oded Nov, profesor upravljanja tehnologijom na Sveučilištu New York, kaže za CNN da su osobito izloženi poslovi koji se svode na obradu podataka, izvještavanje, revizije ili administrativne procese.

Sličnu poruku nedavno je poslao i izvršni direktor Cloudflarea Matthew Prince, u autorskom tekstu za The Wall Street Journal objasnivši da je kompanija otpustila oko 20 posto zaposlenika, prvenstveno u srednjem menadžmentu, operacijama, reviziji i usklađenosti poslovanja (compliance).

'AI ne dolazi po graditelje i prodavače, nego po mjeritelje', napisao je Prince, tvrdeći da sustavi umjetne inteligencije danas mogu analizirati poslovanje organizacija preciznije i detaljnije nego što je to ranije bilo moguće.

Fizički poslovi i dalje sigurniji

Iako AI brzo napreduje u uredskim i analitičkim poslovima, stručnjaci smatraju da su zanimanja koja zahtijevaju fizičku prisutnost zasad znatno otpornija, što je logično. Poslove u zdravstvu, ugostiteljstvu, građevini ili obrtništvu i dalje je teško u potpunosti automatizirati, ponajviše zato što robotika još nije dovoljno razvijena za široku primjenu u svakodnevnom radu.

Osim fizičkih poslova, AI i dalje slabije funkcionira u situacijama koje zahtijevaju emocionalnu inteligenciju, razumijevanje međuljudskih odnosa, organizacijske kulture ili kompleksne društvene dinamike. Umjetna inteligencija može pomoći u razradi ideja, ali i dalje teško sama stvara istinski originalna rješenja, upozorava Shrier.

'AI je loš u kreativnosti, ali je iznenađujuće dobar u razrađivanju kreativnih ideja. I dalje vam treba čovjek koji će osmisliti ideju i usmjeriti AI prema nečemu zanimljivom', rekao je.

Kako povećati šanse za opstanak?

Stručnjaci savjetuju zaposlenicima da prvo analiziraju svoj posao i prepoznaju koji je dijelove lako automatizirati, a zatim da razvijaju vještine koje će AI teže zamijeniti: komunikaciju, pregovaranje, kreativnost, strateško razmišljanje i rad s ljudima.

Upozoravaju i na to da ignoriranje umjetne inteligencije više nije opcija. AI alati postupno postaju standardni dio poslovnog okruženja, slično kao što je internet postao nezaobilazan prije dvadesetak godina. Sve veću ulogu pritom ne igraju samo chatbotovi, nego i takozvani AI agenti - sustavi koji samostalno izvršavaju zadatke, donose odluke i automatiziraju poslovne procese.

'Na neki način nikad nije bilo bolje vrijeme za poduzetnike jer danas gotovo svatko može pretvoriti ideju u proizvod', smatra Shrier.

Unatoč ubrzanoj automatizaciji, stručnjaci ne očekuju potpuno nestajanje ljudi iz većine profesija. Čak i u industrijama koje AI snažno mijenja, poput programiranja, ljudski nadzor i dalje ostaje ključan.

Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei ranije je izjavio da zaposlenici te kompanije i dalje pregledavaju i uređuju kod koji generira umjetna inteligencija, čak i kada ga sami više ne pišu ručno. 'Vrlo je vjerojatno da će, ako nas povijest ičemu uči, nastati potpuno novi poslovi koje danas još ne možemo jasno definirati', zaključio je Nov.