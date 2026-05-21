Napokon ćemo moći smjestiti taskbar u Windowsima negdje drugdje. Evo kako to učiniti

Microsoft je, eto, napokon popustio, pa ćemo od sad to moći učiniti koristeći alate ugrađene u Windows.

Postoji više zaobilaznih rješenja za prilagodbu taskbara i njegovog položaja pomoću aplikacija trećih strana i hakiranja za Registry.

Mnogima je smetalo to što traku zadataka u operativnom sustavu Windows 11 nisu mogli pomaknuti na vrh ili stranu zaslona.

Promjena će biti uvedena postupno tijekom nekoliko nadolazećih tjedana, i to za pretplatnike na eksperimentalni kanal Windows Insider. Zasad nije poznato kad će biti dostupna svima.

Kako premjestiti taskbar?

Traka zadataka je konačno odvojena od dna zaslona. Sada ju možete premjestiti na vrh, kao i na lijevi ili desni rub zaslona.

Kada to učinite, sadržaj trake zadataka automatski će se prilagoditi.

Također možete odabrati gdje želite poravnati sličice aplikacija. Možete ih postaviti na vrh ili u sredinu kada je traka zadataka sa strane, na lijevo ili u sredinu kada je na vrhu ili dnu.

Usidrite li traku zadataka usidrite sa strane, postoji nova opcija Never Combine za dugmad trake zadataka i za prikaz punih oznaka za sve prozore zasebno.

To će vam prikazati okomiti popis svih otvorenih prozora, čak i ako su iz iste aplikacije.

Windows Insideri koji već imaju ovu značajku mogu otvoriti redom Settings, Personalization, Taskbar i Taskbar behaviors kako bi prilagodili položaj trake zadataka i poravnanje sličica.

Ako koristite Windows tablet ili prijenosno računalo s malim zaslonom, uvedena je opcija za smanjenje trake zadataka sustava Windows (sličice se također automatski smanjivati).

Otvorite redom Settings, Personalization, Taskbar, Taskbar behaviors i Show smaller taskbar buttons, pa to postavite na Always.

Lakše uređivanje izbornika Start

Izbornik Start proširen je kako bi obuhvatio ne samo aplikacije, već i preporuke, prečace, pa i ažuriranja s vašeg povezanog pametnog telefona. U bliskoj budućnosti planirano je više drugih promjena za programsku traku.

Tijekom sljedećih nekoliko tjedana Microsoft će početi dodavati značajke prilagođavanja izbornika Start kako bi neovisno prikazivao ili skrivao odjeljke poput Pinned, Recommended i All.

Postojat će zasebna sklopka za isključivanje odjeljka Recommended samo u izborniku Start, kao i nova postavka veličine za izbornik Start.

Trenutno se izbornik Start automatski prilagođava vašem zaslonu, što može biti nedosljedno ako koristite više zaslona uz prijenosno računalo.

Konačno, Microsoft dodaje opciju za skrivanje vašeg imena i slike profila iz izbornika Start radi dodatne privatnosti.

Kombinacijom svih ovih značajki možete stvoriti manji izbornik Start, bez profilnih slika i koji prikazuje samo aplikacije koje ste sami prikvačili, piše Life Hacker.