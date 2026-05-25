Papa poslao upozorenje: 'Ovo je ozbiljna prijetnja čovječanstvu'

Lav XIV. u ponedjeljak je osobno predstavio svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji jer oni inače ne sudjeluju osobno na predstavljanju svojih dokumenata, bez obzira na njihovu važnost. Najvažniji je to dokument Katoličke crkve o umjetnoj inteligenciji, u kojem Papa upozorava da razvoj AI-a ne smije ostati u rukama malog broja tehnoloških kompanija i država te da autonomno oružje i AI sustavi za ratovanje predstavljaju ozbiljnu prijetnju čovječanstvu

U svojoj prvoj enciklici pod nazivom Magnifica humanitas (Veličanstveno čovještvo), predstavljenoj u Vatikanu, Papa je pozvao na strogu regulaciju umjetne inteligencije, zaštitu ljudskog dostojanstva i ograničavanje upotrebe AI-a u vojne svrhe. Dokument od 235 stranica smatra se jednim od ključnih tekstova njegova pontifikata i najopsežnijim institucionalnim odgovorom neke velike religijske organizacije na ubrzan razvoj umjetne inteligencije. Papa upozorava da tehnologija ne smije postupno preuzeti ulogu čovjeka u donošenju moralnih odluka, osobito kada je riječ o ratovanju.

'Nijedan algoritam ne može rat učiniti moralno prihvatljivim', napisao je Lav XIV., upozorivši da tehnologije koje omogućuju ubijanje bez izravnog suočavanja s ljudskim posljedicama snižavaju moralni prag sukoba. Enciklika kritizira autonomne sustave naoružanja i algoritamsko odlučivanje u vojnim operacijama, uz zahtjev da upotreba AI-a u ratovanju bude podvrgnuta 'najstrožim etičkim ograničenjima'. Papa, koji je diplomirao matematiku i nekoć predavao fiziku, ne odbacuje umjetnu inteligenciju u potpunosti, ali inzistira na tome da ona mora ostati podređena čovjeku, zakonima i etičkim načelima. U dokumentu upozorava i da svijet ulazi u razdoblje trajnih sukoba te tvrdi da je tradicionalna teorija 'pravednog rata' danas zastarjela. 'Izgradnja svijeta koji živi u stanju stalnog sukoba zlo je koje treba jasno nazvati pravim imenom', piše Papa, dodajući da čovječanstvo već ima bolje alate za rješavanje sukoba: dijalog, diplomaciju i oprost. Tehnološke kompanije ne smiju imati potpunu kontrolu Velik dio dokumenta posvećen je pitanju moći velikih tehnoloških kompanija i opasnosti da razvoj umjetne inteligencije ostane koncentriran u rukama nekolicine aktera. Stoga Papa traži stvaranje snažnih pravnih okvira, neovisnog nadzora i političke odgovornosti da bi se spriječile zloupotrebe AI-a. 'U pitanju nije tehnologija sama po sebi, već vrijednosti koje ona ugrađuje u društvo', upozorava. Pritom ističe potrebu zaštite radnih mjesta, socijalne pravde, ljudskog dostojanstva i privatnosti građana u eri umjetne inteligencije.